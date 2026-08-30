पुणे

Pimpalvandi Minor Murder Case: पिंपळवंडीतील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार-हत्येप्रकरणी २ सप्टेंबरपर्यंत चार्जशीट; फास्ट ट्रॅक न्यायालयात खटला चालवण्याचा मंत्र्यांचा निर्धार

पिंपळवंडीतील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार व हत्येच्या प्रकरणात २ सप्टेंबरपर्यंत चार्जशीट दाखल; फास्ट ट्रॅक न्यायालयातून पीडित कुटुंबाला लवकर न्याय देण्याचा मंत्र्यांचा निर्धार
Pimpalwadi case to be fast-tracked; chargesheet by September 2.

Pimpalwadi case to be fast-tracked; chargesheet by September 2.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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आळेफाटा : पिंपळवंडी(ता.जुन्नर) येथील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेचा पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी पीडित मुलीच्या कुटुंबियाची भेट घेऊन सांत्वन केल्यानंतर उपस्थित पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

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