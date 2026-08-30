Pimpalvandi Minor Murder Case: पिंपळवंडीतील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार-हत्येप्रकरणी २ सप्टेंबरपर्यंत चार्जशीट; फास्ट ट्रॅक न्यायालयात खटला चालवण्याचा मंत्र्यांचा निर्धार

आळेफाटा : पिंपळवंडी(ता.जुन्नर) येथील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेचा पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी पीडित मुलीच्या कुटुंबियाची भेट घेऊन सांत्वन केल्यानंतर उपस्थित पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते..मंत्री उईके म्हणाले की पिंपळवंडी येथील गंभीर प्रकरणातील आरोपीविरुद्ध २ सप्टेंबर २०२६ रोजी आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करण्यात येणार असुन या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करून न्यायालयात आरोपपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, पीडित कुटुंबाला लवकरात लवकर न्याय मिळावा यासाठी प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालविण्यासाठी प्रयत्नशील असुन या गावातील आदिवासी समाजातील जे नागरिक या ठिकाणी राहत आहे त्यांच्यासाठी लवकरात लवकर घरकुल देणार असल्याची माहिती दिली..तसेच या प्रकरणात आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर खटल्याच्या पुढील सुनावणीसाठी आवश्यक ती प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. तसेच सरकारी पक्षाकडून भक्कम पुरावे आणि साक्षीदारांच्या आधारे आरोपीविरुद्ध प्रभावी बाजू मांडली जावी, यासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहेत..पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. ही केस फास्ट ट्रॅकवर घेऊन खटल्याचा निकाल लवकर लागावा आणि दोषी आरोपीला कायद्यानुसार कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याची भूमिका आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी व्यक्त करण्यात आली..पीडित कुटुंबीयांनी घटनेनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीची माहिती देत न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच भविष्यात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी प्रशासनाने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करत सदर आरोपी लवकरात लवकर फाशी द्यावी अशी मागणी येथील नागरिकांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.