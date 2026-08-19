DCM Sunetra Pawar : पिंपळवंडीतील बालिका अत्याचार व हत्या प्रकरण खटला जलदगती न्यायालयात चालवणार

पुणे - जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथे साडेनऊ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या प्रकरणात पोलिस प्रशासनाने संशयित तरुणास ताब्यात घेतले असून, हा खटला जलदगती न्यायालयात (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) चालवून दोषीला कठोर शिक्षा देण्याची भूमिका उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी घेतली आहे..या अमानुष घटनेबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांच्याशी दूरध्वनीवरून साधला. या वेळी त्यांनी या प्रकरणाच्या तपासाचा आढावा घेतला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून नराधमावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी पोलिस प्रशासनाला दिले..हे कृत्य माणुसकीला काळिमा फासणारे आहे. आरोपीला लवकरात लवकर कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, या प्रसंगात संबंधित कुटुंबाच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे आहे. पिंपळवंडी येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन कुटुंबीयांचे सांत्वन केले जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.