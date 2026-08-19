Pune Abuse Case: पिंपळवंडीतील चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या निषेधार्थ संतापाचा उद्रेक; पुणे-नाशिक महामार्गावर ग्रामस्थांचे रास्ता रोको

-राजेश कणसे आळेफाटा : पिंपळवंडीतील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराच्या निषेधार्थ ग्रामस्थांनी पुणे नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर केला रास्ता रोको आंदोलन पिंपळवंडी येथे एका दहा वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी येथील ग्रामस्थांनी पुणे- नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करत आमच्या मुलीला न्याय द्या व आरोपीस फाशीची शिक्षा द्या असा घोषणा देत जवळपास दीड ते दोन तास महामार्ग रोखून धरला होता. .Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.या बाबत सविस्तर माहिती अशी की पिंपळवंडी (ता. जुन्नर) येथून संशयास्पदरीत्या बेपत्ता झालेल्या १० वर्षांच्या चिमुकलीवर शेजारी राहणाऱ्या नराधमाने लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आल्यानंतर आज बुधवार दि.१९ रोजी येथील ग्रामस्थांनी संपूर्ण गाव बंद ठेवून पुणे - नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास रास्ता रोको आंदोलन केले..या प्रसंगी संगमनेर तालुका भारतीय जनता पार्टीचे तालुकाध्यक्ष योगेश सूर्यवंशी,पुणे जिल्हा परिषदेचे सदस्य मंगेश काकडे,कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी रघुनाथ लेंडे, माजी पंचायत समितीच्या सभापती संगीता वाघ,मेघा काकडे , सुप्रिया लेंडे,मोनाली खोंड ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..दरम्यान या घटनेमुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण असून, संबंधित आरोपींवर कठोरात कठोर कारवाई करावी, पीडित मुलीला न्याय मिळवून द्यावा आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आंदोलकांनी केली..रास्ता रोकोमुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीवर काही काळ परिणाम झाला. घटनास्थळी अप्पर पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण चे पोलीस निरीक्षक प्रमोद क्षिरसागर, आळेफाटा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विश्वास जाधव, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बळीराम घंनटे आदी पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.\rयावेळेस या आदिवासी कुटुंबाला पुनर्वसन व्हावे व योग्य तो न्याय मिळावा अशी मागणी रास्ता रोको आंदोलकांनी केली तोपर्यंत लेखी आश्वासन देत नाही तोपर्यंत रास्ता रोको करणार असा इशारा देण्यात आला यानंतर महसूल विभागाच्या वतीने नायब तहसीलदार सचिन मुंढे यांनी ग्रामस्थ व संबंधित कुटुंबीयाला शासनाच्या वतीने योग्य ती मदत करण्यात येईल असे आश्वासन यावेळी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.