पुणे

Pune Nashik Highway: पिंपळवंडीत तरुणाला मारहाण; कुकडी नदीच्या पुलावरून पडून २४ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

Kukadi River Bridge Incident Two Face Police Action in Junnar: पिंपळवंडीत तरुणाला मारहाण; कुकडी नदीच्या पुलावरून पडून २४ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू
Junnar News 24 Year Old Durgakumar Gupta Dies After Assault Near Kukadi River Bridge Police Book Two Suspects

Junnar News 24 Year Old Durgakumar Gupta Dies After Assault Near Kukadi River Bridge Police Book Two Suspects

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सकाळ वृत्तसेवा
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आळेफाटा : पुणे-नाशिक महामार्गावरील पिंपळवंडी (ता. जुन्नर) येथील कुकडी नदीच्या पुलावर तरुणाला मारहाण केल्यानंतर तो पुलावरून खाली पडून मृत्युमुखी पडल्याची घटना ९ ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्री घडली. या प्रकरणी आळेफाटा पोलिसांनी एका २१ वर्षीय तरुणासह एका विधिसंघर्षग्रस्त बालकाविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०५ व ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.

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