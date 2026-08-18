घरफोडीतील आरोपीकडून सव्वा चार लाखांचा मुद्देमाल जप्त

पिंपरी, ता. १८ : घरफोडी करून पसार झालेल्या सराईत गुन्हेगाराला गुन्हे शाखा युनिट तीनच्या पथकाने अटक केली. या आरोपीकडून चार लाख २४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.
उत्तम गाढवे (रा. माणिकनगर, पोते वस्ती, येरवडा) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. दिघी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या घरफोडीच्या गुन्ह्याचा तपास करीत असताना शंभर सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली असता हा गुन्हा गाढवे याने केल्याचे समोर आले. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला बोपखेल फाटा येथून ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून घरफोडीतील चार लाख २४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.
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