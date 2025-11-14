पुणे

Charholi Crime : जमिनीच्या वादातून तरुणाच्या डोक्यात गोळी झाडून खून, आरोपींना अटक करण्यासाठी नातेवाईकांचा पोलीस ठाण्यात ठिय्या

Young Man Shot Dead Over Land Dispute : पिंपरी-चिंचवडमधील चऱ्होली-वडमुखवाडी परिसरात जमिनीच्या वादातून नितीन गिलबिले या तरुणाच्या डोक्यात गोळी झाडून खून करण्यात आला, तर आरोपींना अटक करण्याच्या मागणीसाठी नातेवाईकांनी दिघी पोलिस ठाण्यात पहाटेपर्यंत ठिय्या मांडला होता.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : डोक्यात गोळी झाडून तरुणाचा खून करण्यात आला. ही घटना चऱ्होली-वडमुखवाडीत खडीमशिन रस्ता परिसरात बुधवारी (ता.१२) सायंकाळी घडली होती. यातील आरोपींना अटक करावी, या मागणीसाठी तरुणाच्या नातेवाइकांनी दिघी पोलिस ठाण्यात गुरुवारी पहाटेपर्यंत ठिय्या मांडला होता. जमिनीच्या वादातून हा खून झाला असावा, असा अंदाज पोलिसांकडून वर्तविण्यात येत आहे.

