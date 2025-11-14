Charholi Crime : जमिनीच्या वादातून तरुणाच्या डोक्यात गोळी झाडून खून, आरोपींना अटक करण्यासाठी नातेवाईकांचा पोलीस ठाण्यात ठिय्या

पिंपरी : डोक्यात गोळी झाडून तरुणाचा खून करण्यात आला. ही घटना चऱ्होली-वडमुखवाडीत खडीमशिन रस्ता परिसरात बुधवारी (ता.१२) सायंकाळी घडली होती. यातील आरोपींना अटक करावी, या मागणीसाठी तरुणाच्या नातेवाइकांनी दिघी पोलिस ठाण्यात गुरुवारी पहाटेपर्यंत ठिय्या मांडला होता. जमिनीच्या वादातून हा खून झाला असावा, असा अंदाज पोलिसांकडून वर्तविण्यात येत आहे..नितीन शंकर गिलबिले (वय ३८, रा. वडमुखवाडी, चऱ्होली) असे खून झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. या प्रकरणी त्यांचे भाऊ सचिन यांनी दिघी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अमित जीवन पठारे (वय ३५, रा. पठारे मळा, चऱ्होली) आणि विक्रांत सुरेश ठाकूर (रा. सोळू, ता. खेड) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. बुधवारी सायंकाळी नितीन हे खडीमशिन रस्त्यावर थांबले होते. त्यावेळी अमित आणि विक्रांत हे दोघे मोटारीतून आले. .Sangamner Crime:'अवैध गुटखा निर्मिती विक्री करणाऱ्यास अटक'; छाप्यात २ लाख २८ हजाराचा मुद्देमाल पोलिसांनी केला जप्त.त्यांनी नितीन यांना मोटारीत बसवले. त्याचवेळी आरोपींनी नितीन यांच्या डोक्यात गोळी झाडली. ते जखमी अवस्थेत असताना आरोपींपैकी एकाने त्यांना मोटारीबाहेर खेचले. गंभीर जखमी अवस्थेत पडलेले असतानाच आरोपी पसार झाले. यावेळी आरोपींनी मोटारीचे चाक त्यांच्या पायावरून नेले..दरम्यान, गुरुवारी सकाळी अकराच्या सुमारास नितीन यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तर, आरोपींच्या घरासमोर कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.