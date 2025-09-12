पुणे

Pune Civic Action : महापालिकेने वाकड आणि ताथवडेतील अतिक्रमणावर केले कडक पाऊल, ४३ झोपड्यांचा नाश

Pimpri Chinchwad: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने वाकड-ताथवडे परिसरातील ४३ झोपड्या हटविल्या, ज्यामुळे १८ मीटर रुंद रस्त्याच्या विकासाला चालना मिळाली आहे. या कारवाईमुळे परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल.
43 huts demolished in Pune city

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिकेच्या वाकड, ताथवडे येथील विकास आराखड्यातील रस्त्यांसाठी अडथळा ठरणाऱ्या बांधकामांवर महापालिकेने गुरुवारी (ता. ११) कारवाई केली. यात ३८ हजार ७५० चौरस फूट क्षेत्रावरील तब्बल ४३ झोपड्या हटविण्यात आल्या. यापूर्वी जुलै महिन्यात या भागांतील ९६ झोपड्या हटविण्यात आल्या होत्या.

