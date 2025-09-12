Pune Civic Action : महापालिकेने वाकड आणि ताथवडेतील अतिक्रमणावर केले कडक पाऊल, ४३ झोपड्यांचा नाश

पुणे : महापालिकेच्या वाकड, ताथवडे येथील विकास आराखड्यातील रस्त्यांसाठी अडथळा ठरणाऱ्या बांधकामांवर महापालिकेने गुरुवारी (ता. ११) कारवाई केली. यात ३८ हजार ७५० चौरस फूट क्षेत्रावरील तब्बल ४३ झोपड्या हटविण्यात आल्या. यापूर्वी जुलै महिन्यात या भागांतील ९६ झोपड्या हटविण्यात आल्या होत्या. .पिंपरी-चिंचवड महापालिका मंजूर विकास योजनेतील भूमकर चौक वाकड येथून ताथवडे हद्दीपर्यंत सुमारे २०० मीटर लांब आणि १८ मीटर रुंद रस्ता विकसित करणार आहे. त्यामुळे सुमारे ३८ हजार ७५० चौरस फूट क्षेत्रामधील ४३ झोपड्या बाधित होणार होत्या. .त्यांच्यावर महापालिकेचे ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य विभाग, झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभाग, प्रशासन व स्थापत्य, शहरी दळणवळण विभाग, नगररचना विभाग, विद्युत विभाग, अतिक्रमण विभाग, अग्निशामक व महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे जवान यांनी गुरुवारी कारवाई केली. .महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील, शहर अभियंता मकरंद निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागाचे उपायुक्त अण्णा बोदडे, मुख्यालय अतिक्रमण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अतुल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकारी अभियंता सुनील शिंदे, राजेंद्र शिंदे यांच्या पथकाने कारवाई केली. यात चार पोकलेन, चार जेसीबी, सहा डंपर व २० मजुरांचा समावेश होता..Pune Traffic: नवले पुलाजवळील सेवारस्ता धोकादायक; नऱ्ह्यात सांडपाणी वाहिनीवरील झाकणे गायब, अपघाताची शक्यता.महापालिकेच्या विकास योजना आणि सार्वजनिक सुविधांच्या अंमलबजावणीस अडथळा ठरणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. वाकड-ताथवडे परिसरात १८ मीटर रस्त्याला अडथळा ठरणारे अतिक्रमण हटविले आहे. या रस्त्याचे काम त्वरित सुरू करण्यात येत आहे. त्यामुळे या परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल.- शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.