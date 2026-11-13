Pimpri Chinchwad Municipal Corporation: स्वच्छ सर्वेक्षणात पिंपरी-चिंचवडची पुन्हा बाजी; देशात सातव्या क्रमांकानंतर राज्यात अव्वल स्थान कायम

पिंपरी : स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या गटात पिंपरी चिंचवड महापालिकेने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळविला. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने गेल्या वर्षीही या सर्वेक्षणात याच गटात राज्यात प्रथम, तर देशात सातवे स्थान मिळविले होते. यंदाही राज्यातील अव्वल स्थान कायम राखले..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.दिल्लीतील विज्ञान भवनात महापौर रवी लांडगे आणि आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारला. सफाई कर्मचाऱ्यांचे परिश्रम, प्रशासकीय नियोजन आणि नागरिकांच्या सहभागाची दखल या पुरस्कारातून घेण्यात आली. या कार्यक्रमाला अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, उपायुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल उपस्थित होते..शहरातील कचऱ्याचे उगमस्थानी वर्गीकरण, नियमित संकलन, शास्त्रोक्त प्रक्रिया आणि पुनर्वापरावर महापालिकेने भर दिला. ओला, सुका, सॅनिटरी आणि विशेष काळजीयोग्य कचरा स्वतंत्रपणे संकलित करण्यासाठी व्यवस्था सक्षम करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. वापरण्यायोग्य वस्तूंच्या पुनर्वापरासाठी केंद्रांच्या माध्यमातून उपक्रम राबविण्यात आले. .रस्ते, उद्याने, सार्वजनिक ठिकाणे आणि निवासी परिसरातील स्वच्छतेसाठी क्षेत्रीय स्तरावर नियोजन व देखरेख करण्यात आली. आरोग्य विभागासह जलनिस्सारण, पाणीपुरवठा, स्थापत्य, विद्युत, पर्यावरण आणि उद्यान विभागांनी सहभाग घेतला. गृहनिर्माण संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांना स्वच्छता मोहिमेत सहभागी करून घेण्यात आले..सार्वजनिक सुविधांची देखभाल, परिसराची निगा आणि कचरा व्यवस्थापनाविषयी जनजागृतीवरही भर देण्यात आला. घरातूनच कचरा वेगळा देणे, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा नटाकणे आणि पुनर्वापरयोग्य वस्तूंचा उपयोग करणे, यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यात आले. दैनंदिन व्यवहारात स्वच्छतेची शिस्त रुजविण्यासाठी विविध मोहिमा राबविण्यात आल्या.हा बहुमान शहराच्या सामूहिक प्रयत्नांचा गौरव आहे. सफाई सेवकांच्या श्रमांचा सन्मान आणि नागरिकांच्या सहभागातून मिळालेला पुरस्कार अभिमानाची बाब आहे. शहराचे स्थान कायम राखण्यासाठी प्रयत्नशील राहू.- रवी लांडगे, महापौर, पिंपरी चिंचवड.MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...महापालिकेने नियोजनबद्ध कार्यपद्धती, प्रभावी अंमलबजावणी आणि विभागीय समन्वयावर भर दिला. हा सन्मान सफाई सेवकांसह प्रत्येक नागरिकाच्या योगदानाचा गौरव आहे. अधिक उच्च दर्जाची स्वच्छता व्यवस्था निर्माण करण्याची प्रेरणा यातून मिळाली.- डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.