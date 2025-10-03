Pimpri Lift Accident: १२ वर्षांचा पोटचा गोळा गेला, आई पोरकी झाली... पिंपरीत मुलगा लिफ्टमध्ये कसा अडकला? काय घडलं होतं?

पिंपरीतील चौवीसवाडी येथे लिफ्टमध्ये अडकून १२ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला आहे. सोसायटीच्या लिफ्टचा दरवाजा वेळेत न उघडल्यामुळे हा हृदयद्रावक प्रकार घडला. अग्निशमन दलाच्या मदतीने मुलाला बाहेर काढण्यात आले, मात्र रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी संध्याकाळच्या सुमारास घडलेल्या या दुर्घटनेने परिसरात शोककळा पसरली आहे..नेमकं काय घडलं?राम स्मृती सोसायटीच्या इमारतीतील लिफ्ट तिसऱ्या आणि चौथ्या मजल्यादरम्यान अचानक अडकली. यावेळी लिफ्टमध्ये हा मुलगा होता. माहिती मिळताच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अग्निशमन दलाचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आणि मुलाला बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले..Pune Traffic Update : गरवारे पुलावर दुरुस्ती; आज दुपारी तीन तास वाहतूक बंद राहणार.मात्र, मुलाचा पाय लिफ्टच्या दारात अडकला होता आणि त्याला गंभीर जखम झाली होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाला. अग्निशमन दलाने तातडीने मुलाला जवळच्या खासगी रुग्णालयात हलवले, पण दुर्दैवाने रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच तो मृत झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले..मुलगा नेमका कसा अडकला?चार मजली इमारतीतील जुन्या पद्धतीच्या लोखंडी पट्ट्यांच्या दाराची लिफ्ट वापरताना हा अपघात झाला. मुलगा वरच्या मजल्यावर जात असताना खेळता-खेळता त्याचा पाय दारातील पट्ट्यातून बाहेर आला आणि तो अडकला. त्यामुळे लिफ्ट मधोमध थांबली. मुलाने आरडाओरड केली, शेजारी धावून आले, मात्र त्यांचे प्रयत्न अपयशी ठरले..काही वेळातच अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी कटरच्या साह्याने लिफ्ट उघडून मुलाला बाहेर काढले, मात्र तोपर्यंत उशीर झाला होता.या दुर्घटनेने संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. मुलाच्या आई-वडिलांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. दरम्यान, पोलिसांनी याप्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून लिफ्टमध्ये झालेल्या तांत्रिक बिघाडाबाबत तपास सुरू आहे..Pune Crime : पूर्वाश्रमीच्या प्रेयसीच्या हत्येप्रकरणी अभियंत्याला जन्मठेप, उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.