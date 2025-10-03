पुणे

Pimpri Lift Accident: १२ वर्षांचा पोटचा गोळा गेला, आई पोरकी झाली... पिंपरीत मुलगा लिफ्टमध्ये कसा अडकला? काय घडलं होतं?

Pimpri Lift Accident Latest Update: Marathi Breaking News from Mumbai Pune | पिंपरीत लिफ्ट अपघातात १२ वर्षीय मुलाचा मृत्यू, तांत्रिक बिघाडाची चौकशी सुरू
Pimpri Lift Accident

Pimpri Lift Accident

Sandip Kapde
Updated on

पिंपरीतील चौवीसवाडी येथे लिफ्टमध्ये अडकून १२ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला आहे. सोसायटीच्या लिफ्टचा दरवाजा वेळेत न उघडल्यामुळे हा हृदयद्रावक प्रकार घडला. अग्निशमन दलाच्या मदतीने मुलाला बाहेर काढण्यात आले, मात्र रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी संध्याकाळच्या सुमारास घडलेल्या या दुर्घटनेने परिसरात शोककळा पसरली आहे.

pune
Pimpri Chinchwad

