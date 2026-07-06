पिंपरी, तळेगाव, देहू ते आळंदी; कुठे पाणी साचलंय, कुठे मार्ग बंद? वाहतुकीचे अपडेट वाचा एका क्लिकवर

पिंपरी-चिंचवड शहरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे. शहरातील अनेक रस्ते, अंडरपास आणि पूल पाण्याखाली गेल्याने वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला असून, अनेक ठिकाणी वाहतूक पूर्णपणे बंद तर काही ठिकाणी संथ गतीने सुरू आहे. वाहतूक विभागाने दुपारी १२ वाजताची अद्ययावत माहिती जाहीर करत नागरिकांना अत्यावश्यक कामाशिवाय बाहेर पडणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे. .वाहतूक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, आळंदीसह अनेक संवेदनशील भागांमध्ये वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यात आली असून, प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत. नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा आणि अधिकृत सूचनांचे पालन करून सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे, असं आवाहनही वाहतूक विभागाकडून करण्यात आलं आहे..चाकणमध्ये पुरामुळे MIDCतील कंपन्या बंद; वाहनांच्या रांगा, पाण्यात अडकली एसटी बस, दुचाकीस्वार गेला वाहून.भोसरी वाहतूक विभागपाणी साठलेले ठिकाणे -बाणाचा ओढामाई वडेवाले चौकक्लाऊड नाईन हॉटेलपाणी साठल्याने वाहतूक संथ गतीने चालू आहे.बावधन वाहतूक विभागपाणी साठलेले ठिकाणे -राधा चौकननावरे अंडरपासभुगावपाणी साठल्या कारणाने वाहतूक संथ गतीने चालू आहे..चाकण वाहतूक विभागपाणी साठलेले ठिकाणे -वाकी फाटायेथील वाहतूक पाणी साठल्या कारणाने बंद करण्यात आली आहे.दिघी आळंदी वाहतूक विभागपाण्याखाली गेलेले पूल -दाभाडे सरकार चौक येथील पूलइंद्रायणी नदी जुना पूलइंद्रायणी नदी नवीन पूलपुणे शहर हद्दीतील मरकळ गावातील पूलसिद्धबेट पूलपुल पाण्याखाली गेल्याने वाहतूक बंद करण्यात आली आहे.श्री क्षेत्र आळंदी येथे सर्व प्रकारचे वाहने येण्यास मनाई करण्यात आली आहे..वाकड वाहतूक विभागपाणी साठलेले ठिकाणे -ताथवडे अंडरपास (वाहतुकीस पूर्णपणे बंद)पुनावळे अंडरपास (वाहतूक संथ गतीने)रिव्हर व्ह्यू चौकातील पूल थेरगाव (वाहतुकीस पूर्णपणे बंदसांगवी वाहतूक विभागवाहतुकीस बंद केलेले ठिकाणीMM चौक येथून चिंचवड कडे येणारी वाहतूक बंदसाई चौक पाणी साठल्याने बंदरहाटणी येथील पूल पाणी साठलेले बंद.निगडी वाहतूक विभागपाणी साठलेले ठिकाणे - रिव्हर व्ह्यू चौक पूर्णपणे बंद केशवनगर चिंचवड रुद्र पार्किंग भेळ चौक गीता वडापाव (महानगरपालिकेने मॅन हॉल उघडे असल्याने बंद केले आहे).Latest Marathi News Live Update : रेड अलर्टमुळे सिंहगड किल्ला आज-उद्या पर्यटकांसाठी बंद; अतिमुसळधार पावसाचा इशारा.पिंपरी वाहतूक विभागपाणी साठलेले ठिकाणे - वल्लभनगर अंडरपास पूर्णपणे बंद साई चौक अंडरपास पूर्णपणे बंदहिंजवडी वाहतूक विभागपाणी साठलेले ठिकाणे - शनी मंदिर इंदिरा कॉलेज समोर पाणी साठले असल्याने बंद ताथवडे अंडरपास हिंजवडी कडील बाजू पाणी साठल्याने बंद सूर्या अंडरपास व सयाजी अंडरपास येथे पाणी साचले असून वाहतूक संथ गतीने चालू आहे.म्हाळुंगे वाहतूक विभागवाहतूक बंद ठिकाण - आळंदी फाटा येथून आळंदीकडे जाण्यास बंद KBM कंपनी येथील नाला पूल खचला आहे वाहतूक बंद आहे.चिखली वाहतूक विभागवाहतूक बंद ठिकाण हवालदार वस्ती ते आळंदी डायमंड चौक येथून मोईकडे जाण्यास बंदी चिखली कमान ते चिखली स्मशान रोड बंदपाणी साठलेली ठिकाणलक्ष्मी चौककुदळवाडीपाटील नगरजाधव सरकार चौक.देहूरोड वाहतूक विभागवाहतूक बंद ठिकाणसेंट्रल चौकातील वाहतूक बदल सुरू केले आहेपाणी साठलेले ठिकाणशिंदे पेट्रोल पंप येथील दोन्ही सर्विस रोड पाण्याखालीतळेगाव वाहतूक विभागपाणी साठलेले ठिकाणहॉटेल इंद्रायणी घोराडेश्वर मंदिर समोरहॉटेल थंड मामला येथे डोंगरातून आलेले पाणीतळेगाव चाकण रोड वरील देव फाटा येथे. (नगरपरिषदेकडील मनुष्यबळ येथे कामकाज करीत आहे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.