Pimpri Chinchwad News : कचरासुराचा वध करणाऱ्या ‘नवदुर्गा’, महापालिका सेवेत सहा महिला आरोग्य निरीक्षक, साडेचारशे कर्मचारी

पिंपरी : कोणतेही शहर अथवा गावाचे आरोग्य सुदृढ राहण्यासाठी नियमित स्वच्छता महत्त्वाची ठरते. मात्र, कचऱ्याच्या राक्षसामुळे विद्रुपीकरण होते. रोगराई वाढते. त्यातून मुक्तीसाठी, अस्वच्छतेच्या राक्षसाचा वध करण्यासाठी आरोग्य विभागातील सफाई कर्मचारी, अधिकारी सतत लढत असतात. यामध्ये पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सेवेत कार्यरत सेवकांचाही समावेश आहे. सहा आरोग्य निरीक्षक महिलांसह सुमारे साडेचारशेपेक्षा अधिक महिला दररोज अस्वच्छतेच्या राक्षसाचा वध करत आहेत. .पिंपरी चिंचवड महापालिकेने 'स्वच्छ शहर, सुंदर शहर' हे ध्येय ठेवले आहे. त्यासाठी विविध अभिनव उपक्रम राबविले जात आहेत. आठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत ३२ प्रभागांत स्वच्छतेची व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी स्वच्छता कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. त्यामध्ये महिला सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यांच्याकडून स्वच्छतेबाबत जनजागृतीही केली जात आहे.'स्वच्छ'मध्ये राज्यात प्रथमपिंपरी चिंचवड महापालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षण २०२४-२५ मध्ये देशात सातवा व राज्यात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. महापालिकेने राबविलेली स्वच्छता मोहीम, कचरा विलगीकरण, स्वच्छतेबाबत जनजागृती, आरआरआर (रिड्यूस–रियुज–रिसायकल) आणि शून्य कचरा अशा विविध प्रकल्पांमुळे शहराच्या सार्वजनिक स्वच्छतेत उल्लेखनीय बदल घडून आला आहे..निरीक्षकपदावर आठ महिलामहापालिका आरोग्य विभागात महिला आरोग्य निरीक्षक संतोषी कदम, रश्मी तुंडलवार, स्नेहल सोनवणे, स्नेहल सुकटे, रुपाली साळवे, स्नेहा चांदणे, कोमल फर्डे आणि मलेरिया निरीक्षक रुपाली शेटे यांचा समावेश आहे. शिवाय, साडेचारशे महिला कर्मचारी आहेत. दररोज मध्यरात्री दोनपासून रात्री उशिरापर्यंत त्यांचे काम सुरू असते. कचरा संकलन, विलगीकरण, नालेसफाई, स्वच्छतेबाबत जनजागृती करून; प्रसंगी घरोघरी, शाळा-महाविद्यालयांत जाऊन स्वच्छतेचे महत्व पटवून देत आहेत.शहरातील स्वच्छतेसाठी आरोग्य निरीक्षकांचा व महिला-पुरुष स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा एकत्रित प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. आरोग्य निरीक्षकांनी प्रभाग स्तरावर सातत्याने जनजागृती करून स्वच्छता उपक्रमांना गती दिली आहे. नागरिकांनीही या प्रयत्नांना प्रतिसाद दिल्यास आपले शहर देशात अग्रेसर होईल.- विजयकुमार खोराटे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.पिंपरी चिंचवडच्या स्वच्छतेच्या यशामागे महिला आणि पुरुष अशा दोन्ही गटांतील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा तितकाच मोठा वाटा आहे. त्यामध्ये महिला स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी शहराच्या स्वच्छतेमध्ये योगदान देताना दाखविलेली निष्ठा, जबाबदारी आणि कार्यक्षमता कौतुकास्पद आहे.- सचिन पवार, उपायुक्त, महापालिकासंपूर्ण शहरात दररोज स्वच्छता ठेवणे आव्हानात्मक असते. पण नागरिकांचा पाठिंबा मिळाला की काम सोपे होते. स्वच्छतेसाठी नागरिकांचा सहभाग हा आमच्यासाठी सर्वात मोठा प्रेरणास्रोत आहे.- स्नेहा चांदणे, आरोग्य निरीक्षक, महापालिकास्वच्छ व सुंदर शहर म्हणून पिंपरी चिंचवडची नव्याने ओळख निर्माण होत आहे. नागरिकांनी थोडी जबाबदारी घेतल्यास देशातील सर्वात अग्रेसर स्वच्छ शहर बनवू शकतो.- संतोषी कदम, आरोग्य निरीक्षक, महापालिका.