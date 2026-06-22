पुणे

सकाळ संवाद

सकाळ संवाद
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पदपथावरच दुचाकी पार्किंग
पिंपरी चिंचवड महापालिकेने अनेक ठिकाणी पदपथ उभारले आहेत. पण, अनेक ठिकाणी या पदपथावरून चालतादेखील येत नाही. कुणाल आयकॉन रस्‍त्‍यावरील व्यावसायिक संकुलासमोर सर्रासपणे दुचाकी बेशिस्‍तपणे पार्क केल्‍या जातात. यावर पोलिस आणि महापालिका प्रशासनाने कारवाई करावी.
- जयवंत पासेकर, पिंपळे सौदागर

जाळीमुळे झाडांची वाढ खुंटली
शहरात ठिकठिकाणी झाडांभोवती जाळ्या लावल्‍या आहेत. थेरगाव दत्तनगर परिसरात अशा अनेक झाडांना जाळीने जखडले आहे. झाडांच्या जाळ्या वेळोवेळी काढल्या जात नाहीत. तसेच तुटलेल्या जाळ्यांची दुरुस्ती केली जात नाही. त्यामुळे या झाडांना वेदना होतात. याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे. मोठ्या झालेल्या झाडांच्या जाळ्या काढून झाडांना विस्तृत होऊ द्यावे.
- अशोक वाबळे, मंगलनगर, थेरगाव

बस थांब्यावर शेडची आवश्यकता
पुणे- नाशिक मार्गावर मोशीजवळ पीएमपी बस थांबा आहे. या ठिकाणी बसमधून प्रवास करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. तेथील थांब्‍याला शेड नसल्याने लहान मुले, महिला आणि ज्‍येष्‍ठांना ऊन-पावसात तेथेच ताटकळत उभे राहावे लागते. प्रशासनाने तिथे त्वरित शेड उभारावे.
- दिलीप पाटील, डुडूळगाव

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community awareness on parking
पदपथावर दुचाकी पार्किंगची समस्या
झाडांची वाढ थांबण्याचा परिणाम
बस थांब्यांवर छत्रीची आवश्यकता
पिंपरी चिंचवडमधील शहरी समस्या
शहरात नागरिकांचे टोल नामाची समस्या
प्रशासनावर तक्रारींचा दबाव
थेरगाव वसाहतीतील जाळ्यांचे नुकसान
सार्वजनिक वाहतूक समस्यांवर लक्ष देणे
नागरिकांची जाणीव करून देणे
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या कारवाईची गरज
पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्यवाही
झाडांचा संरक्षण कसा करावा
शहरी नियोजनासारख्या गोष्टींवर चर्चा
नगर विकासात समस्या उभारणं
सार्वजनिक ठिकाणी झाडे संवर्धन करणे
पिंपरी चिंचवड मधील रहिवाशांची समस्यांची चर्चा