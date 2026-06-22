पुणे

अडीच महिन्यांत ८२० ठिकाणी कारवाई

अडीच महिन्यांत ८२० ठिकाणी कारवाई
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पिंपरी, ता. २२ ः नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह अबाधित ठेवणे, पावसाळ्यात पूरस्थिती टाळणे, सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथ नागरिकांसाठी सुरक्षित व मोकळे ठेवणे, अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे या उद्देशाने महापालिकेचा अतिक्रमण निर्मूलन विभाग कारवाई करत आहे. एक एप्रिल ते २२ जूनपर्यंत विभागाने ८२० ठिकाणी कारवाई केली. एक लाख चार हजार २७१ चौरस मीटर क्षेत्रावरील ४५१ अनधिकृत बांधकामे हटवली. नाल्यांवरील २३ अतिक्रमणे हटवून ८३९ चौरस मीटर क्षेत्र मोकळे केले. ३४६ पथारीवाले, फेरीवाल्यांवर कारवाई केली, अशी माहिती आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिली.
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