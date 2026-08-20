पुणे

मराठी भाषेत ८३ रिक्षाचालक ‘उत्तीर्ण’

मराठी भाषेत ८३ रिक्षाचालक ‘उत्तीर्ण’
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पिंपरी, ता. २० ः पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वायुवेग पथकाने ऑटो रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालविणाऱ्या वाहनधारकांना मराठी भाषेचे जुजबी ज्ञान आहे का ? याची तपासणी गुरुवार (ता. २०) पासून सुरू केली आहे. पहिल्याच दिवशी ८३ वाहनांची तपासणी केली असून सर्व वाहन चालकांना मराठी येत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
परिवहन विभागाने १२ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९ मध्ये महाराष्ट्र मोटार वाहन (तिसरी दुरुस्ती नियम २०२६ अन्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविलेल्या ऑटो रिक्षा/ मोटार कॅबच्या अधिकृत चालकास तसेच संबंधित वाहनाच्या परमीटधारकासही मराठी भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक केले आहे. संबंधित चालकांना/ परवानाधारकांना मराठी भाषेचे जुजबी ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी १५ ऑगस्टची मुदत दिली होती. मात्र, अजूनही काही चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान नसल्याचे उघड झाले असून परिवहन विभागाने आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. गुरुवार (ता. २०) पासून वायुवेग पथकाद्वारे चालकांची तपासणी सुरू केली असून ज्या चालकांना/परमीटधारकांना मराठी भाषा येत नाही, अशा चालकांना नोटिसा देऊन मराठी भाषा शिकण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात येणार आहे.

तर होईल परवाना रद्द...
एक महिन्याच्या आत वाहनधारकाने मराठी भाषेचे जुजबी ज्ञान प्राप्त करुन न घेतल्यास, त्याचे बॅज ३ महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत निलंबित करण्यात येणार आहे. या कालावधीत सुद्धा वाहनधारकाने मराठी भाषेचे जुजबी ज्ञान प्राप्त करुन घेतले नाही, असे आढळून आल्यास बॅज रद्द करण्यात येणार आहे. मात्र, बॅज रद्द करण्यापूर्वी परवानाधारकास त्याचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिली जाणार आहे.

‘आरटीओ’तही तपासणी
हजारो वाहन चालक परमीट, वाहन चालवण्याचा परवाना, वाहनाचे पासिंग अशा विविध कामांसाठी येत असतात. या चालकांचे देखील ‘आरटीओ’त मराठी भाषेचे ज्ञान तपासले जाणार आहे. या चालकांना मराठी भाषा येत नसल्यास त्यांनाही नोटिस दिली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दिवसभरात ८३ वाहनांची तपासणी केली असून सर्व वाहन चालकांना मराठी येत होते.
- अश्‍विनी स्वामी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड

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