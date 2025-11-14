पुणे

Maval Crime : मावळात थरारक घटना; प्रेमसंबंधाच्या रागातून तरुणाला मारण्यासाठी १० लाखांची सुपारी, तीन आरोपींना अटक

₹10 Lakh Contract Killing Attempt in Maval : मावळ तालुक्यातील ओझर्डे येथे नात्यातील तरुणीसोबतच्या प्रेमसंबंधाच्या रागातून तरुणाला मारण्यासाठी १० लाखांची सुपारी देऊन गोळीबार केल्याप्रकरणी, विकास केदारी या तरुणाला गंभीर जखमी केले असून तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : नात्यातील तरुणीशी प्रेमसंबंध असल्याच्या रागातून तरुणाला मारण्यासाठी दहा लाखांची सुपारी दिली. तरुणावर गोळी झाडून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रकार मावळ तालुक्यातील ओझर्डे येथे द्रुतगती मार्गालगत घडला.

