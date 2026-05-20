पुणे

कोंडीमुक्तीसाठी सक्षम ‘पार्किंग पॉलिसी’

कोंडीमुक्तीसाठी सक्षम ‘पार्किंग पॉलिसी’
Published on

पिंपरी, ता. २० ः पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहनांची वाढती संख्या आणि वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी सक्षम पार्किंग पॉलिसी (वाहनतळ धोरण) तयार करण्याचे काम सुरू आहे. याबाबत महापालिका बीआरटीएस विभागाने स्थायी समिती समोर सादरीकरण केले. महापालिका आणि पोलिस प्रशासन यांच्या संयुक्त समन्वयाने पार्किंग धोरण लवकरच अंमलात आणले जाणार आहे.
शहरात राबविण्याचे नियोजन असलेल्या पार्किंग पॉलिसीचे सविस्तर सादरीकरण बीआरटीएस विभागाने केले. यामध्ये धोरणाची तांत्रिक आणि व्यावहारिक बाजू मांडली. त्यावर सविस्तर चर्चा झाली. पार्गिंक धोरण अधिक लोकाभिमुख आणि त्रुटीरहित करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या ठिकाणी आवश्यक दुरुस्त्या व सुधारणा करण्याच्या सूचना स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी दिल्या. त्यांचा समावेश करून नवीन पार्किंग धोरण प्रभावीपणे आणि लवकरच अंमलात आणले जाणार आहे. त्यात आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यावहारिक उपायांचा समावेश केला जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. बैठकीला सहशहर अभियंता बापूसाहेब गायकवाड, कार्यकारी अभियंता सुनील पवार आदी उपस्थित होते.

पादचारी, सायकलस्वारांना प्राधान्य
पिंपरी चिंचवडमधील वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी शाश्वत आणि शिस्तबद्ध यंत्रणा उभारण्याच्या उद्देशाने नवीन पार्किंग धोरण राबविले जाणार आहे. बीआरटीएस विभागाने त्याबाबत सादरीकरण केले आहे. त्यात काही सुधारणा सूचविल्या आहेत. वाहतूक सुरळीत करणे, पादचारी आणि सायकल चालवणाऱ्यांनाही सुरक्षित रस्ते मिळवून देणे हा पॉलिसीचा प्रयत्न आहे. ऑन-स्ट्रीट आणि ऑफ-स्ट्रीट पार्किंगचे दर ठरवताना सर्वसामान्य नागरिकांवर आर्थिक भार पडणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. सर्व तांत्रिक त्रुटी दूर करून ‘आपल शहर, आपली शिस्त’ या भावनेतून पार्किंग धोरण नागरिकांच्या सेवेत आणले जाईल, असे स्थायी समिती सभापची अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.

नवीन पार्किंग पॉलिसीनुसार...
- प्रत्येक भागाच्या गरजेनुसार ‘एरिया बेस्ट पार्किंग’ व्यवस्था विकसित केली जाईल
- नागरिकांच्या सोयीसाठी ‘कलर कोडिंग सिस्टीम’ असेल
- रस्त्यालगत घर असणाऱ्यांना विशेष ‘पार्किंग परमिट’ दिले जाईल
- मुख्य रस्त्यांवर जड वाहनांची पार्किंग पूर्णपणे बंद असेल
- जड वाहनांसाठी शहराबाहेर जागा निश्चित केली जाईल
- अनावश्यक पार्किंग टाळण्यासाठी थेट सॅटेलाईटद्वारे जागांची जपडताळणी केली जाईल
- पार्किंग व्यवस्थेवर देखरेखीसाठी स्वतंत्र ‘पार्किंग मॅनेजमेंट’ कक्ष असेल
- वाहनचालकांसह पादचारी, सायकलस्वारांसाठीही स्वतंत्र व सुरक्षित जागा निश्चित असेल

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Pimpri parking policy
Pimpri traffic solutions
smart parking systems
sustainable parking strategies
urban parking management
traffic congestion solutions in Pimpri
parking technology trends
public parking innovations
affordable parking strategies
environmental impacts of parking policies
parking permit systems
area-based parking solutions
color-coded parking systems
bike and pedestrian friendly policies
satellite parking management
पिंपरी वाहनतळ धोरण
पिंपरी वाहतूक समस्या
शाश्वत पार्किंग यंत्रणा
पादचारी सुरक्षा उपाय
सायकल चालकांसाठी रस्ते
आधुनिक पार्किंग तंत्रज्ञान
सार्वजनिक वाहनतळ व्यवस्थापन
रस्त्यालगत पार्किंग परमिट
जड वाहनांची पार्किंग
आर्थिक भार कमी करणारे पार्किंग उपाय
अनावश्यक पार्किंग टाळणे