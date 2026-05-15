पुणे

ताथवडेतील फर्निचर दुकानावर गोळीबार

पिंपरी, ता. १५ : दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी एका दुकानावर गोळीबार केला. ही घटना शुक्रवारी (ता. १५) रात्री साडेनऊच्या सुमारास ताथवडे चौक येथे घडली.

रावेत-औंध बीआरटी मार्गावर ए.जे. फर्निचर हे दुकान आहे. त्याच्या फलकावर हल्लेखोरांनी पाच ते सहा गोळ्या झाडल्या आणि ते पसार झाले. घटनेची माहिती मिळताच रावेत पोलिसांनी त्या ठिकाणी धाव घेतली. परिसरात ठिकठिकाणी नाकाबंदी करण्यासह तेथील सीसीटीव्ही चित्रीकरणाच्या मदतीने हल्लेखोरांचा शोध घेतला जात आहे.

हा हल्ला नेमका कोणी केला, नेमक्या किती गोळ्या झाडल्या, याबाबत तपास सुरू असून आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना केली आहेत. तसेच दुकानचालकाकडेही चौकशी केली जात असल्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नितीन फटांगरे यांनी सांगितले.

