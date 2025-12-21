Leopard Attack: पिंगोरीत शेतात काम करताना बिबट्याचा हल्ला; ज्येष्ठ शेतकऱ्याने धैर्याने जीव वाचवला

वाल्हे : सैनिकांचे गाव म्हणून ओळख असलेल्या पिंगोरी (ता. पुरंदर) येथील शिंदेनगर परिसरात शेतात काम करत असताना एका ज्येष्ठ नागरिकावर अचानक बिबट्याने हल्ला केला. अचानक समोर आलेल्या बिबट्याने डरकाळी फोडली, मात्र शिंदे यांनी धैर्य न गमावता हातातील काठीच्या साहाय्याने प्रतिकार केला..त्यांच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला. पायाला दुखापत झाली असतानाही बिबट्याचा प्रतिकार करून स्वतःचे रक्षण केलेल्याने मोठा अनर्थ टळला. श्रीरंग शिंदे हे नेहमीप्रमाणे शनिवारी (ता. २०) सकाळी नऊच्या सुमारास जनावरे बांधण्यासाठी शेतामध्ये गेले होते..जनावरे बांधत असताना अचानक अवघ्या दहा फूट अंतरावरून बिबट्याने डरकाळी फोडत त्यांच्या दिशेने उडी मारली. बिबट्या अंगावर आल्याने घाबरलेले शिंदे शेतात खाली पडले आणि त्यांच्या पायाला दुखापत झाली. काळ आला होता, मात्र प्रसंगावधान राखत आणि धैर्य न सोडता शिंदे यांनी हातातील काठीचा उपयोग करून बिबट्याचा प्रतिकार केला आणि स्वतःचे रक्षण केले..या थोडक्यात केलेल्या प्रयत्नामुळे मोठा अनर्थ टळला धैर्य आणि प्रसंगावधान दाखवत शिंदे यांनी हातातील काठीचा उपयोग करून बिबट्याचा प्रतिकार करत आरडाओरडा केल्याने बिबट्या घाबरून शेजारील ज्वारीच्या शेतातून पसार झाला. घटनेनंतर स्वतःला सावरत शिंदे यांनी या घटनेची माहिती माजी सरपंच जीवन शिंदे यांना दिली. .Raigad Leopard : सुधागड तालुक्यात बिबट्याची दहशत; नागशेत व कोशिंबळे परिसरात तीन पाळीव जनावरांचा बळी!.जीवन शिंदे यांनी तत्काळ वनविभागाला याबाबत कळवून परिसरात बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली. दरम्यान, वनविभागाने घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी करावी बिबट्याचा शोध घेऊन पिंजरा लावावा तसेच शेतकरी व ग्रामस्थांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीची उपाययोजना करावी, अशी मागणी सरपंच संदीप यादव यांनी केली आहे. या घटनेमुळे शेतात कामासाठी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी व नागरिकांनी विशेष खबरदारी घ्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.