Leopard Attack: पिंगोरीत शेतात काम करताना बिबट्याचा हल्ला; ज्येष्ठ शेतकऱ्याने धैर्याने जीव वाचवला

Leopard Attack in Pingori Field Area: पिंगोरी येथे शेतात काम करत असताना ज्येष्ठ नागरिकावर बिबट्याचा हल्ला; धैर्याने प्रतिकार करून जीव वाचवला. वनविभागाकडे पिंजरा लावण्याची मागणी; शेतकऱ्यांना सतर्कतेचे आवाहन.
वाल्हे : सैनिकांचे गाव म्हणून ओळख असलेल्या पिंगोरी (ता. पुरंदर) येथील शिंदेनगर परिसरात शेतात काम करत असताना एका ज्येष्ठ नागरिकावर अचानक बिबट्याने हल्ला केला. अचानक समोर आलेल्या बिबट्याने डरकाळी फोडली, मात्र शिंदे यांनी धैर्य न गमावता हातातील काठीच्या साहाय्याने प्रतिकार केला.

