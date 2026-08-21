येमेनजवळ व्यापारी जहाजाचे अपहरण

नवी दिल्ली, ता. २१ (पीटीआय) : एडनच्या आखातातून जाणाऱ्या एका जहाजावर समुद्री चाच्यांनी गुरुवारी हल्ला करत जहाजासह सर्व वीस खलाश्यांचे अपहरण केले आहे. वीसपैकी १६ जण भारतीय आहे. हे सर्वजण सुरक्षित असल्याची माहिती जहाजबांधणी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आज दिली. चार दिवसांपूर्वीच सोमालियाजवळील समुद्रातूनही एका जहाजाचे अपहरण झाले होते. त्यावर सहा भारतीय खलाशी होते. त्यामुळे या आठवड्यात एकूण २२ भारतीय खलाश्यांचे अपहरण झाले असल्याने सागरी सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
इरिट्रियाचा ध्वज असलेले ‘एमटी सिबू १’ हे तेलवाहू जहाज २० ऑगस्टला एडनच्या आखातात येमेनच्या किनारपट्टीपासून ३० सागरी मैल अंतरावर असताना सशस्त्र चाच्यांनी त्यावर हल्ला करत ताबा मिळवला. या जहाजावर एकूण २० कर्मचारी असून त्यामध्ये १६ भारतीय, एक सीरियन, एक सुदानी आणि एक इराकी नागरिक आहे. एका खलाशाचे नागरिकत्व समजलेले नाही. एका संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या सहा सशस्त्र चाचे जहाजावर असून त्यांनी संपूर्ण जहाजावर नियंत्रण मिळवले आहे. याआधी १७ ऑगस्टला सोमालियाच्या पुंटलँड किनारपट्टीजवळ कॅमेरूनचा झेंडा असलेले ‘लुतुफ’ हे मालवाहू जहाज चाच्यांनी पळवून नेले. या जहाजावरील १० कर्मचाऱ्यांपैकी सहा जण भारतीय आहेत. दोन लहान बोटींमधून आलेल्या आठ सशस्त्र चाच्यांनी ‘एके-४७’ सारख्या शस्त्रांच्या जोरावर जहाजावर प्रवेश केला. या जहाजावर मोठा शस्त्रसाठा आहे.
जहाजबांधणी मंत्रालयाने संबंधित भरती संस्थांना या घटनेचा सविस्तर अहवाल आणि वेळोवेळी मिळणारी माहिती ‘ई-नाविक’ या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या दोन्ही प्रकरणांत अद्याप कोणत्याही खलाशाला दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही. भारतीय यंत्रणा खलाश्यांच्या सुटकेसाठी आणि त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आंतरराष्ट्रीय सागरी संस्थांच्या संपर्कात आहेत. या
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