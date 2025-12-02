पुणे

Pune News : घोटवडे येथील रस्त्यावर दोन रिक्षासमोरासमोर धडकल्याने ३४ वर्षीय चालकाने आपला जीव गमावला!

Rickshaw Accident : घोटवडे येथील रस्त्यावर दोन रिक्षा समोरासमोर धडकल्याने ३४ वर्षीय रिक्षाचालक भरमत शेळके यांचा मृत्यू झाला. दुसरा रिक्षा चालक व प्रवासी किरकोळ जखमी झाले असून स्थानिकांनी रस्त्यावर सुरक्षा उपायांची मागणी केली आहे.
Fatal Rickshaw Collision in Ghotavde leads to death of one

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिरंगुट : घोटवडे (मुळशी) येथील शेळकेवाडीमधील रस्त्यावर दोन रिक्षा समोरासमोर धडकल्याने एका रिक्षा चालकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली.आज सकाळी सात वाजता झालेल्या या अपघातात दुसरा रिक्षाचालक व त्यातील प्रवासी विद्यार्थी किरकोळ जखमी झाले आहेत. भरमत विष्णू शेळके (वय ३४ , रा. शेळकेवाडी , पिंपळोली , ता.मुळशी ) आहे मृत व्यक्तीचे नाव असून दुसरा रिक्षा चालक अजय काळुराम मातेरे व महेश गेणभाऊ मातेरे (मातेरेवाडी , घोटावडे) असे दोघेजण किरकोळ जखमी झालेले आहेत.

pune
accident
Road Development
Pirangut
Rickshaw

