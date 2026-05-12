पुणे

देवस्थानच्या इनाम जमिनी पुजाऱ्यांना देण्यास विरोध

पिरंगुट, ता. १२ : राज्य शासनाने देवस्थान इनाम जमिनीसंदर्भात पुजारी व वहिवाटदारांच्या हिताच्या मसुद्याला मुळशीकरांनी तीव्र विरोध केला आहे. याबाबतचे लेखी निवेदन घोटावडे ग्रामस्थांनी मुळशीच्या तहसीलदारांना नुकतेच दिले आहे.
निवेदनानुसार, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून या देवस्थान इनाम जमिनी अस्तित्वात आहेत. देवाची पूजा-अर्चा आणि दिवाबत्ती करून देवाच्या नावे असलेली जमीन वहिवाटदार व पुजाऱ्यांनी कसून देवाचा उत्सव साजरा करावा, हा या जमिनी देण्यामागचा मूळ पवित्र उद्देश होता. मात्र काळानुरूप जमिनींना सोन्याचे भाव आल्याने या मूळ हेतूला हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. काही हितसंबंधी लोक मागील दोन वर्षांपासून मुंबई मंत्रालयात फेऱ्या मारत असून, ‘आम्ही जमिनी सांभाळत आहोत, त्या आमच्या नावावर कराव्यात,’ अशी मागणी करत आहेत. हा सर्वस्वी स्वार्थी हेतू असून, देवस्थानच्या जमिनी हडपण्याचा हा प्रकार असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. याला गावागावातून भक्त आणि ग्रामस्थांकडून विरोध करीत आहोत. शासनाने या मसुद्यावर ५ जून २०२६ पर्यंत हरकती मागवल्या आहेत. शासनाने थेट निर्णय न घेता प्रत्येक गावात ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्थांचे आणि भक्तांचे म्हणणे जाणून घ्यावे. जर प्रशासनाने चुकीच्या पद्धतीने या जमिनी पुजाऱ्यांच्या नावावर केल्या, तर मुळशी तालुक्यातील सर्व ग्रामस्थ एकत्र येऊन मोठे जनआंदोलन उभारतील.
यावेळी संभाजी गोंडांबे, शरद गोडांबे व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

