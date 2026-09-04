पुणे

Dilip Walse Patil : भीमाशंकर वाडीतील ९६ कुटुंबांचे नियोजित पुनर्वसन; प्रत्येक कुटुंबाला मिळणार 500 चौरस फूट भूखंड, राज्य शासनाची मान्यता

श्री क्षेत्र भीमाशंकर परिसरातील दरडप्रवण भीमाशंकरवाडी येथील ९६ बाधित कुटुंबांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली.
Dilip Walse Patil

Dilip Walse Patil

sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - 'श्री क्षेत्र भीमाशंकर परिसरातील दरडप्रवण भीमाशंकरवाडी येथील ९६ बाधित कुटुंबांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. सव्‍‌र्हे क्रमांक १ मध्ये हे पुनर्वसन करण्यात येणार असून, त्यासाठी आदर्श पुनर्वसन आराखड्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रत्येक कुटुंबाला ५०० चौरस फुटाचा भूखंड मिळणार. याबाबतचा शासन निर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाने गुरुवारी (ता. ३) जारी केला आहे.' अशी माहिती माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.

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