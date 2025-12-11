पुणे

PMC Abhay Yojna : अभय योजना कोलमडण्याच्या मार्गावर; केवळ १५७ कोटीची वसुली!

Municipal Corporation Property Tax : अभय योजनेत केवळ १५७ कोटींची वसुली होऊन योजना फसण्याच्या मार्गावर असल्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महापालिकेची ६०० कोटींची अपेक्षा अधांतरी असताना थकबाकीदारांवर कारवाई अपरिहार्य ठरणार आहे.
The PMC Abhay Yojna has recovered only ₹157 crore in a month, raising concerns over the fate of the scheme.

​ ब्रिजमोहन पाटील
Updated on

पुणे : शहरातील विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, भूसंपादनाची कामे मार्गी लागावीत यासाठी महापालिकेने मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी अभय योजना सुरु केली आहे. या योजनेस एक महिना होत आला, पण त्यातून केवळ १५७ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. मोठे थकबाकीदार अजूनही पैसे भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. तसेच मिळकतकर विभागाकडूनही थकबाकी वसुलीसाठी विशेष प्रयत्न केले जात नसल्याने ही योजना फसण्याच्या मार्गावर आहे.

