Pune News: बेकायदा केबलमुळे शहर विद्रूप; कारवाईसंदर्भात महापालिकेकडून ‘एसओपी’ निश्चित होणार

पुणे : बेकायदेशीर ओव्हरहेड केबलमुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत आहे. यासंदर्भात कारवाईसाठी महापालिकेकडून कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका, बीएसएनएल आणि एमएसडीसीएलच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करून द्यावी, असे आदेश दिले आहेत.. एका महिन्यात महापालिकेला हा अहवाल मिळणार असून, त्यानंतर ओव्हरहेड केबलवर कारवाई केली जाणार आहे. महापालिकेच्या नियमानुसार मोबाईल, इंटरनेट, टीव्ही चॅनेल्स, वीज वाहिनी या भूमिगतच असल्या पाहिजेत. त्या ओव्हरहेड असल्याने शहराचे विद्रूपीकरण होतेच शिवाय महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतो. तसेच या बेकायदेशीर केबल तुटून रस्त्यावर विखुरलेल्या असतात. त्यामुळे अपघातही होत आहेत..BMC Election: आचारसंहितेवरून तंबी भंग केल्यास ४ तासांत कारवाई, महापालिकेचा इशारा.यापूर्वी २०२१ मध्ये स्थायी समितीने बेकायदा केबल्स शोधून काढण्यासाठी संस्थेची नियुक्ती केली. या संस्थेने सर्वेक्षण करून पथ विभागाला डिसेंबर २०२१ मध्ये अहवाल सादर केला होता. यामध्ये खासगी मोबाईल कंपन्यांच्या ७ हजार ७४० किलोमीटर लांबीच्या बेकायदा केबल हवेतून टाकल्याचे समोर आले होते..या कंपन्यांकडून तीनपट दंडासह प्रति मीटर १२ हजार १९१ रुपये इतके शुल्क आकारले होते. ही वसुली झाली असती तर महापालिकेला किमान १० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असते. शहरात तब्बल सात हजार ४४० किलोमीटर लांबीच्या बेकायदा केबल्स टाकल्याचे सर्वेक्षणात समोर आले आहे..महापालिकेत शहर परिवर्तन कक्षाची बैठक झाली. त्यामध्ये केबल्सच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. त्यानुसार आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी कारवाईसंदर्भात कार्यपद्धती निश्चित करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..Pune News : सुंदर पुण्यासाठी ‘शहर परिवर्तन कक्ष’, आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पहिली बैठक संपन्न; दर महिन्याला आढावा घेतला जाणार.माझ्या समोर मुलगा पडला...‘‘मी मुंढवा भागातील समस्यांची पाहणी करायला गेलेलो असताना एका तुटलेल्या केबलमध्ये अडकून मुलगा खाली पडल्याचे मी पाहिले. हा प्रश्न गंभीर झाला असून, त्यामुळे त्यावर योग्य पद्धतीने कारवाई केली जाईल,’’ असे नवल किशोर राम यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.