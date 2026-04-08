Pune News: ठेकेदाराची पुणे महापालिकेकडून पाठराखण; कोरेगाव पार्कमधील साधू वासवानी पुलाच्या कामात तांत्रिक अडचणी असल्याचा दावा!

पुणे: कोरेगाव पार्कमधील साधू वासवानी पुलाच्या संथगतीने होत असलेल्या कामाबाबत पोलिस आयुक्तांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता महापालिका प्रशासनाने संबंधित ठेकेदाराची पाठराखण केली आहे. संबंधित कामास होणाऱ्या विलंबास रेल्वेच्या विविध परवानग्या, जलवाहिन्यांची कामे व अन्य तांत्रिक अडचणी कारणीभूत आहेत, अशी सावध भूमिका घेत महापालिका प्रशासनाकडून पोलिस आयुक्तांना पत्र पाठविले जाणार आहे..कोरेगाव पार्क व लष्कर परिसराला जोडण्याचे काम साधू वासवानी पुलाद्वारे होते. संबंधित पूल ५० वर्षे जुना असल्याने वाहतुकीसाठी धोकादायक असल्याचा अहवाल महापालिकेस प्राप्त झाला होता. त्यानुसार, जुना पूल पाडून तेथे नवीन पूल बांधण्याचे महापालिकेने निश्चित केले होते. प्रत्यक्षात भूमिपूजनानंतरही पुलाच्या कामासाठी ठोस हालचाली झाल्या नाहीत. 'सकाळ'ने याबाबत लक्ष वेधल्यानंतर पुलाच्या कामास सुरुवात झाली. मात्र, पुलाचे काम संथगतीने सुरू असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जात आहेत..पुलाच्या कामामुळे वाहनचालकांना दूरचे अंतर पार करावे लागत असून वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत नागरिकांनी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्याची दखल घेत त्यांनी संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी महापालिका आयुक्तांकडे केली होती. .दरम्यान, संबंधित पुलाच्या कामास ठेकेदारामुळे विलंब झाला नाही, तर त्यास अन्य तांत्रिक कारणे असल्याची भूमिका घेत प्रकल्प विभागाने ठेकेदाराची पाठराखण केली आहे. संबंधित काम मे २०२६ मध्ये पूर्ण होणार होते, आता ते काम आणखी चार महिने पुढे ढकलले असल्याचे प्रकल्प विभागाचे म्हणणे आहे. त्याबाबत वाहतूक शाखेच्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना कल्पना दिलेली आहे. सद्यःस्थितीची माहिती महापालिकेकडून पोलिस आयुक्तांना पत्राद्वारे कळविली जाणार आहे..प्रकल्पाची सद्यःस्थितीपुलाच्या कामाला सुरुवात : जून २०२४काम पूर्ण होण्याची मुदत : १८ महिने (मे २०२६)कामास होणारा विलंब : ऑगस्ट २०२६ मध्ये काम पूर्ण होण्याची शक्यताकोरेगाव पार्क, बंडगार्डन, नॉर्थ मेन रस्ता परिसरात वाहतूक कोंडीपावसाळ्यात वाहतूक समस्या गंभीर होण्याची शक्यता.रेल्वेकडून मिळणाऱ्या परवानगीनुसार पुलाचे पाडकाम झाले. त्यानंतर मुख्य जलवाहिनी भूमिगत करण्याचे काम सुरू झाले. याबरोबरच अन्य तांत्रिक कारणांमुळे थोडा विलंब झाला आहे, ठेकेदारामुळे विलंब झालेला नाही. सद्यःस्थितीची माहिती पोलिस आयुक्तांना पत्राद्वारे देणार आहोत.- दिनकर गोजारे, प्रमुख, विशेष प्रकल्प विभाग, महापालिका