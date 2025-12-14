पुणे

Pune Biomining Project: ‘बायोमायनिंग’चे काम प्रतिटन ५५० रुपयांत? ठेकेदारांबरोबर पुणे महापालिकेची चर्चा सुरू; ‘सकाळ’चा पाठपुरावा

PMC in Talks to Reduce Biomining Cost: फुरसुंगी-उरुळी देवाची कचरा डेपोतील बायोमायनिंगचे काम प्रतिटन ५५० रुपयांत करण्यास ठेकेदारांची तयारी. पुणे महापालिका व ठेकेदारांमध्ये चर्चा सुरू; स्थायी समितीत मंजुरीची शक्यता.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : फुरसुंगी-उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोतील कचऱ्याचे जैविक उत्खनन (बायोमायनिंग) कमी दराने करण्यास ज्या ठेकेदारांनी प्रक्रिया शुल्कासाठी प्रतिटन ७२५ रुपयांपेक्षा जास्त दर भरला होता, ते ठेकेदार आता प्रतिटन ५५० रुपयांनी करण्यास तयार होत आहेत.

Project
NGT
Pune Municipal Corporation

