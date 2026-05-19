Pune Municipal Corporation: पुणे महापालिकेत अभियांत्रिकी संवर्गातील मोठ्या बदल्या; मुख्य, अधीक्षक व कार्यकारी अभियंत्यांच्या जबाबदाऱ्यांत फेरबदल

पुणे : महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि कारभार सुधारण्यासाठी आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अभियांत्रिकी संवर्गातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश आज काढले केले आहेत. यामध्ये मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या सहा अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल करण्यात आला आहे..बदली झालेले अधिकारी आणि सोपविलेले विभाग:जगदीश खानोरे (मुख्य अभियंता) : यांच्याकडे यापूर्वी मलनिःसारण, देखभाल व दुरुस्ती विभागाची जबाबदारी होती. आता त्यांची नियुक्ती 'परम प्रकल्प' (येथे करण्यात आली आहे.विशाल हरीभक्त (अधीक्षक अभियंता) : यांची मलनिःसारण, देखभाल व दुरुस्ती विभागातून 'भवन रचना विभाग' येथे बदली करण्यात आली आहे.अशित जाधव (अधीक्षक अभियंता) : यांच्याकडची पथ विभागाची जबाबदारी काढून .'पाणीपुरवठा विभाग' सोपविण्यात आला आहे..शिंदे बिपीन (कार्यकारी अभियंता) : यांच्याकडील भवन रचना विभागाचा प्रभारी पदभार काढून आता 'बांधकाम विभागाची जबाबदारी दिली) आहे.रोहिदास गव्हाणे (कार्यकारी अभियंता) : हे यापूर्वी मलनिःसारण, देखभाल व दुरुस्ती विभागात कार्यरत होते. आता 'पथ विभागात बदली केली आहे..दिनेशकुमार गिरोल्ला (कार्यकारी अभियंता) : अनेक वर्ष दक्षता विभागात कार्यरत आहेत. आता दक्षता सोबतच मलनिःसारण, देखभाल व दुरुस्ती विभागाचे खातेप्रमुख म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.