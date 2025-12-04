PMC News : कंत्राटी कामगारांवरील पिळवणुकीला लगाम; आता प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नियुक्तीपत्र देणे अनिवार्य; पुणे महापालिकेचा मोठा निर्णय!

पुणे : पुणे महापालिकेत नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटी कामगारांना वेळेवर वेतन दिले जात नाही, वेतनचिठ्ठीही दिली जात नाही. शिवाय त्याला नियुक्तीपत्रही दिले जात नसल्याने पिळवणूक व आर्थिक फसवणूक होत आहे. हे प्रकार टाळण्यासाठी यापुढे ठेकेदाराने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्र देणे बंधनकारक केले आहे. अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी हे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे सुमारे १० हजार कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे..पुणे महापालिकेतील कायम सेवकांची भरती जवळपास १० वर्ष बंद होती. त्या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले. तसेच कामाचा व्याप वाढत असताना कर्मचाऱ्यांची संख्याही वाढविणे गरजेचे असल्याने कंत्राटी पद्धतीने वर्ग चार, तीनचे कर्मचारी भरण्यास सुरुवात झाली. पुणे महापालिकेच्या घनकचरा, १५ क्षेत्रीय कार्यालय, पाणी पुरवठा, उद्यान, पथ, आरोग्य, अतिक्रमण, आकाशचिन्ह, मलनिःसारण, सुरक्षा यासह अन्य विभागात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची गरज असते. या कर्मचाऱ्यांची नियुक्त करण्यासाठी महापालिकेच्या प्रत्येक विभागाकडून निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. यासाठी महापालिका वर्षाला सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च करत आहे..Municipal Employee Pay : समाविष्ट गावांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात आणि पदावनती; आयुक्तांनी पुनर्विचार आदेश दिला!.पुणे महापालिकेत सध्या सुमारे १० हजार कंत्राटी कामगार करत आहेत. ठेकेदारासोबत झालेल्या करारामध्ये या कर्मचाऱ्यांचा प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पगार जमा करावा, त्याच्या पीएफचे खाते काढून त्यात दर महिन्याचा हप्ता भरावा, इएसआयचे कार्य काढून द्यावे, हक्काची रजा देणे बंधनकारक असते. पण याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जात आहे. कर्मचाऱ्यांचा ठरलेल्या पगारापेक्षा कमी पगार दिला जातो, पीएफचे पैसे भरले जात नाहीत. शिवाय या कर्मचाऱ्यांना दोन ते तीन महिने उशिराने पगार दिला जात असल्याचे प्रकार पुणे महापालिकेत वारंवार घडत आहेत. पण संबंधित विभागाचे अधिकारी ठेकेदारांना पाठीशी घालत असल्याने त्याचा परिणाम महापालिकेच्या कामकाजावर होत आहे. अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी कंत्राटी कामगारांचा पगार, वेतनचिठ्ठी यासंदर्भात आदेश काढून कामात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत..असे आहेत आदेश- कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात घरभाडे, रजावेतन, बोनस समाविष्ट करून त्याचा पगार १ ते ७ तारखेच्या आत करा- कंत्राटी कामगारांना वेतनचिठ्ठी देणे अनिवार्य- यापुढील प्रत्येक निविदेत ठेकेदाराने संबंधित कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्र, ओळखपत्र देणे बंधनकारक. त्याची नोंद खात्याने ठेवावी- नियुक्तीपत्रात पदाचे नाव, कामाचे स्वरूप, कामाच्या तासांचा तपशील, काम संपण्याचा कालावधी, निविदेचा कालावधी याचा उल्लेख असणे आवश्यक- या नियमांचे पालन न करणाऱ्या ठेकेदारावर दंडात्मक व प्रशासकीय कारवाई केली जावी.PMC Hoarding Fee : होर्डिंग शुल्क दरवाढीचा ठराव शासनाकडून रद्द; महापालिकेला मोठा झटका!.माहिती अद्ययावत करण्यास टाळाटाळपुणे महापालिकेने कंत्राटी कामगारांची, निविदेची संपूर्ण माहिती एकाच ठिकाणी राहावी व ती अद्ययावत करता यावी यासाठी यापूर्वी contractemployee.pmc.gov.in हे संगणकीय प्रणाली तयार केली आहे. यामध्ये प्रत्येक विभागाला युजरआडी, पासवर्ड देण्यात आला आहे. पण बहुतांश विभागांकडून ही माहिती अद्ययावत करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. सर्व विभागांनी प्रत्येक महिन्याला माहिती अद्ययावत करावी असे आदेश पवनीत कौर यांनी दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.