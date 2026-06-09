पुणे

Pune Wagholi Demolition: वाघोलीत अतिक्रमण विभागाचा दणका; सात मजली इमारत जमीनदोस्त, बेकायदा बांधकामांवर जेसीबी फिरला

Major anti-encroachment action on Lohgaon Road Pune: वाघोलीतील लोहगाव रस्त्यावर महापालिकेची मोठी कारवाई; सात मजली इमारत आणि १०-१२ बहुमजली बेकायदा बांधकामे जेसीबीने पाडली, ३० हजार चौरस फूट क्षेत्र मुक्त
Major Anti-Encroachment Drive in Pune; Illegal Building Flattened in Wagholi

Major Anti-Encroachment Drive in Pune; Illegal Building Flattened in Wagholi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाघोली : पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने वाघोली येथील लोहगाव रस्त्यावरील सुमारे ३० हजार चौरस फूट क्षेत्रावरील अनधिकृत बांधकामांवर सोमवारी कारवाई केली. यात सात मजली इमारतीसह १० ते १२ बहुमजली इमारतींच्या बांधकामांचा समावेश आहे.

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