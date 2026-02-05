Property Tax : मिळकतकर थकबाकीदारांना महापालिकेचा दणका; मिळकतींवर जप्तीच्या कारवाईला सुरुवात

पुणे - महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडून आता थकीत मिळकतदारांच्या मिळकतींवर जप्तीची कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे. महापालिकेने तब्बल ५८ मिळकतींवर जप्तीच्या कारवाईचा बडगा उगारत त्यांना टाळे ठोकले आहे. तब्बल साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा मिळकतकर वसूल करण्यासाठी आता महापालिका प्रशासन ‘ॲक्शन मोड’वर आले आहे. .महापालिकेकडून थकीत मिळकतकर वसुलीसाठी आत्तापर्यंत थकबाकीदारांना संधी दिली जात होती. त्यानंतरही थकबाकी न भरणाऱ्यांवर महापालिकेकडून कारवाई करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यासाठी विशेष मोहीम महापालिकेकडून राबविली जात आहे. न्यायालयीन प्रकरणे, दुबार मूल्यांकनाशी संबंधित बाबी, तसेच मोबाईल टॉवरविषयक वादग्रस्त प्रकरणे वगळता साडेपाच हजार कोटी रुपयांची थकबाकी अद्याप प्रलंबित आहे..या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने जप्ती, टाळे ठोकणे आणि थकबाकीची सक्तीने वसुली करण्यावर भर दिला आहे. निश्चित केलेले वसुली उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने सर्व यंत्रणा कार्यान्वित केल्या आहेत. याबरोबरच मोठ्या थकबाकीदारांविरोधात जप्ती कारवाईचा वेग वाढविण्यासह भविष्यात ही मोहीम आणखी कडक करण्याचा इशाराही महापालिकेने दिला आहे..दरम्यान, यंदा मिळकतकर वसुलीत आजअखेर मिळकतकरापोटी २ हजार ६०४ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. गतवर्षी याच कालावधीत २ हजार ७ कोटी रुपये वसूल झाले होते. यंदा सुमारे ६०० कोटी रुपयांनी अधिक वसुली झाल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. थकबाकीदारांनी स्वयंस्फूर्तीने थकीत कर भरून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.