Pune News : सोसायट्यांच्या वाढल्या अडचणी, महापालिकेनेच थकविले देखभाल-दुरुस्तीचे कोट्यवधी रुपये

PMC News : नागरिकांवर दंड लावणारी पुणे महापालिका (PMC) स्वतःच्या मालकीच्या ४,३१४ सदनिकांची देखभाल-दुरुस्तीची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी सोसायट्यांना देत नसल्याने, सोसायट्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार करण्याची वेळ आली आहे.
पुणे : नागरिकांनी मिळकतकर थकविला की, त्याला लगेच दंड करणे, जप्तीची कारवाई करणे अशा पद्धतीने महापालिका कारवाई करते. मात्र, स्वतःच्या सदनिकांची देखभाल दुरुस्तीची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असताना ती भरण्याकडे टाळाटाळ केली जात आहे. महापालिकेने पैसे भरावेत यासाठी सोसायट्यांकडून पत्रव्यवहार केला जात असला, तरी त्याला वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या जात आहेत. या थकबाकीमुळे सोसायट्यांचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आली आहे.

