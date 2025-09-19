पुणे

Pune Rain : पुण्यातील रस्ते पुन्हा पावसामुळे तुंबले, उपनगरांमधील मार्ग जलमय; वाट शोधताना वाहनचालकांची तारांबळ

Heavy Rain Pune : पुण्यात गुरुवारी सायंकाळी झालेल्या एक तासाच्या पावसातच रस्ते जलमय झाले असून, महापालिकेच्या गाळ काढल्याच्या दाव्यांची पोलखोल झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महापालिकेने पावसाळी वाहिन्यांमधील गाळ काढल्याबाबत केलेला दावा गुरुवारी सायंकाळी शहरात झालेल्या जोरदार पावसाने पुन्हा एकदा खोडून काढला. जोरदार पावसामुळे ठिकठिकाणी पाणी साठल्याने रस्त्यांना नदीचे स्वरूप आले होते, तर गुडघाभर पाण्यातून वाट शोधताना पादचारी व वाहनचालकांची अक्षरशः तारांबळ उडाली. वाहनांमध्ये पाणी गेल्याने अनेक वाहने बंद पडण्याच्या घटनेमुळे तर चालकांची आणखीनच दयनीय अवस्था झाल्याचे चित्र गुरुवारी सायंकाळी दिसून आले.

