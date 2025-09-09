PMC Elections 2025 : वाघोलीत महापालिका निवडणुकीचा ट्रेलर; कोट्यवधींचा खर्च, मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत यात्रांचे आयोजन

वडगाव शेरी : प्रस्तावित प्रभागरचनेत विमाननगर आणि खराडीचा भाग वाघोलीला जोडल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे वाघोलीतील इच्छुकांनी शहरातील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत देवदर्शन यात्रेचा बार उडवून दिला आहे. याकरिता कोट्यवधी रुपये खर्चून अनेक रेल्वे गाड्या त्यांनी आरक्षित केल्या आहेत. महापालिका निवडणुकीचा ‘ट्रेलर’च जर काही कोटींचा असेल, तर पिक्चर नक्कीच ‘बिग बजेट’ राहील, अशी चर्चा मतदारांमध्ये त्यामुळे रंगली आहे..आगामी महापालिकेच्या प्रस्तावित प्रभागरचनेत अहिल्यानगरकडे जाताना विमाननगर प्रभाग क्रमांक तीनला नगर रस्त्याची डावी बाजू आणि खराडी चंदननगर प्रभागाला नगर रस्त्याची उजवी बाजू वाघोलीपर्यंत जोडल्याची चर्चा आहे. महापालिकेत वाघोलीचा नव्याने समावेश झाला आहे. या भागातील ही पहिलीच महापालिका निवडणूक आहे. त्यामुळे वाघोली भागात राजकारणात सक्रिय असलेल्या इच्छुक मंडळींनी या भागाचे प्रथम नगरसेवक होण्यासाठी चांगलीच कंबर कसली आहे..त्यांनी या दोन्ही प्रभागांतील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत उज्जैन धार्मिक दर्शन यात्रेचे फलक जागोजागी लावले आहेत. उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या विमाननगर आणि खराडीसाठी हा प्रकार नवा आहे. याशिवाय यात्रेचे संयोजक असलेले चेहरे नवीन असल्यामुळे येथील मतदारही याकडे कुतूहलाने पाहत आहेत..विविध पक्षांच्या इच्छुकांनी मिळून वेगवेगळ्या तारखांना सुमारे नऊ रेल्वे गाड्या आरक्षित केल्याची माहिती मिळाली आहे. एका रेल्वे गाडीतून मतदारांना घेऊन जाणे, घेऊन येणे, राहणे, खाणे, पिणे, जाहिरात बाजी, विविध परवानग्या, कार्यकर्त्यांना सांभाळणे अशी सर्व तारांकित दर्जाची व्यवस्था इच्छुक मंडळी करणार आहेत. त्यामुळे एका गाडीचा संपूर्ण खर्च हा ७० लाखांच्या घरात अपेक्षित आहे..या हिशेबाने निवडणुकीअगोदर फक्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी येणारा इच्छुकांचा खर्चच हा सहा ते सात कोटींच्या घरात आहे. यानंतर येणारा काळ हा सणासुदीचा असल्यामुळे गणपती, नवरात्रोत्सवासाठीही वर्गण्या द्याव्या लागतील. अजून प्रभागरचना, पक्ष, त्यांची युती, आघाडी होते की नाही, असे काहीही निश्चित नसताना जर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असतील तर प्रत्यक्ष निवडणुकीत खर्चाचा आकडा हा खूप मोठा असेल हे मात्र नक्की.त्यामुळे ‘यह तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है’ अशी मिश्किल चर्चा मतदारांमध्ये आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.