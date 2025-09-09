पुणे

PMC Elections 2025 : वाघोलीत महापालिका निवडणुकीचा ट्रेलर; कोट्यवधींचा खर्च, मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत यात्रांचे आयोजन

Vimannagar News : प्रस्तावित प्रभागरचनेनुसार वाघोलीत समाविष्ट होणाऱ्या विमाननगर-खराडीतील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून मोफत देवदर्शन यात्रेचा प्रचार सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
वडगाव शेरी : प्रस्तावित प्रभागरचनेत विमाननगर आणि खराडीचा भाग वाघोलीला जोडल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे वाघोलीतील इच्छुकांनी शहरातील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत देवदर्शन यात्रेचा बार उडवून दिला आहे. याकरिता कोट्यवधी रुपये खर्चून अनेक रेल्वे गाड्या त्यांनी आरक्षित केल्या आहेत. महापालिका निवडणुकीचा ‘ट्रेलर’च जर काही कोटींचा असेल, तर पिक्चर नक्कीच ‘बिग बजेट’ राहील, अशी चर्चा मतदारांमध्ये त्यामुळे रंगली आहे.

