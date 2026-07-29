Pune Tree Cut: पुण्यात झाडांची कत्तल! महापालिकेचा कर्मचारीच निघाला 'पुष्पा'; पू. ल. देशपांडे उद्यानात धक्कादायक प्रकार उघड

पुण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पुण्यातील पू. ल. देशपांडे उद्यानात झाडांची कत्तल करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यानेच हे कृत्य केले आहे. पुण्यातील प्रसिद्ध उद्यानात घडलेल्या प्रकारामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी महापालिकेचा कर्मचारी आणि इतर ४ जणांवर चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी हे त्यांच्या सहकाऱ्यासोबत खडकवासला येथून महर्षीनगर येथे असलेल्या घराकडे निघाले होते. रस्त्यात त्यांनी सिंहगड रोड वरील पू. ल. देशपांडे उद्यानाच्या आतमध्ये एक टेम्पोमध्ये झाडांची तोडलेली लाकडे भरताना तीन व्यक्ती दिसले. या टेम्पो चा नंबर एम एच ४५/६५७४ असा होता. तिथून असलेल्या काही अंतरावर टेम्पो जात असताना फिर्यादी यांनी त्या टेम्पो चालकाला थांबवून "संबंधित झाडं तू कुठून आणलीस" असे विचारले असता त्याने ते एका सोसायटी मधून आणल्याचं सांगितलं..Civic Roads Protest: पुण्यात खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी महाविकास आघाडीचा महापालिका सभेत जोरदार आंदोलन, कामकाज ठप्प.मात्र जेव्हा फिर्यादी यांनी ते झाडांची लाकडं देशपांडे उद्यानातील आहेत, ना असं विचारलं असता टेम्पोमधील सर्वांनी उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली. फिर्यादी यांनी तात्काळ पोलिसांना फोन केला. पोलीसांनी टेम्पोतील त्या तिघांना विचारले असता लाकडे पू .ल. देशपांडे उद्यानातून चोरून आणल्याचे सांगितले. कुंडगीरने सिंहगड रोड येथील उद्यान मिस्त्री विकास नानासाहेब आटोळे यांच्या आदेशावरुन झाडं तोडून गाडीत भरुन कोंढव्यातील वखारीत घेऊन जात असल्याचे सांगितले..कुंडगीरने आटोळे यांचे नाव घेतल्याने फिर्यादी यांनी त्या ठिकाणाहून त्यांना फोन केला. फिर्यादी यांनी आटोळे यांना देशपांडे उद्यानातील झाडं तुमच्या आदेशावरून तोडून ते वखारीत नेत आहेत याबद्दल प्रश्न विचारले असता त्यांनी नाही असं उत्तरं दिले. तसेच कुंडगीर याला परवानगी दिली नसल्याचं आटोळे यांनी सांगितलं. तसेच कुंडगीर याला "मीच झाडं तोडायला लावले" असल्याचे सुद्धा आटोळे यांनी कबूल केले. या सगळ्या प्रकाराबाबत तन्मय बाबर यांनी पोलिसात तक्रार दिली आहे..Pimpri Chinchwad: वाहतूक कोंडीला मिळणार दिलासा! पिंपरी-चिंचवडमध्ये धावणार अत्याधुनिक ‘ई-आरटीएस’, महापालिकेला मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश.या प्रकरणावरून आता पर्वती पोलिसांनी कुंडगीर, आटोळे यांच्यासह इतर तीन जणांवर भारतीय न्याय संहिता कलम ३०३(२) म्हणजे चोरी आणि कलम ३२४(३) म्हणजे मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ट्रक भरून तोडलेल्या झाडांच्या लाकडांचा संतापजनक व्हिडिओ समोर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.