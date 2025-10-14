PMC Employees : तारखेच्या वादाने १७०० जणांचा बोनस अडकला; कर्मचाऱ्यांची आयुक्तांकडे तक्रार

पुणे : पुणे महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचा बोनस जाहीर झाला, पण जवळपास दोन वर्षापूर्वी महापालिकेच्या सेवेत आलेल्या सुमारे १७०० कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळालेला नाही. महापालिकेने टाकलेल्या अटीची पूर्तता करूनही हे कर्मचारी वंचित राहिले आहेत. याविरोधात महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली आहे..पुणे महापालिकेने कामगार संघटनेसोबत झालेल्या करारानुसार यंदाच्या वर्षी मुळ पगार, महागाई भत्ता यावर ८. ३३ टक्के आणि २५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. लेखा व वित्त विभागाच्या प्रमुख उल्का कळसकर यांनी याचे परिपत्रक काढले आहे. हे परिपत्रक काढताना त्यात ३१ मार्च २०२४ अखेर महापालिकेत सेवा होऊन एक वर्ष झालेले आणि त्यापुढील वर्षात म्हणजे २०२४-२५ मध्ये १८० दिवसांपेक्षा जास्त काम करणाऱ्यांना बोनस दिला जाणार आहे असे नमूद केले आहे..पुणे महापालिकेत २०२२ आणि २०२३ मध्ये कनिष्ठ अभियंता, लिपिक, सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक यासह अन्य पदावरील रिक्त जागा भरण्यात आल्या होत्या. दोन टप्प्यात सुमारे ८५० कर्मचाऱ्यांची भरती झाली होती. यातील अनेक कर्मचारी महापालिकेच्या सेवेत रुजू होऊन ६०० ते ७०० दिवस झाले आहेत. याचा अर्थ त्यांना ३१ मार्च २०२४ पूर्वी एक वर्ष झाला आहे आणि २०२४-२५ मध्ये त्यांनी १८० दिवसांपेक्षा जास्त काळ काम केले आहे. यासह अनुकंप व अन्य प्रकारे महापालिकेत नोकरी मिळवलेल्या सुमारे १७०० कर्मचारी बोनसपासून वंचित आहेत. यातील काही कर्मचाऱ्यांना गेल्यावर्षी बोनस मिळाला आहे. पण यावर्षी नियमावर बोट ठेवून त्यांना बोनस देण्यात आलेला आले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यामध्ये नाराजी पसरली आहे..Pune News: Gautami Patil वर गुन्हा दाखल करा, पुण्यात वकिलाची मागणी | Wajid Khan Bidkar | Sakal News.पीएमसी कामगार युनियनने यासंदर्भात महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे तक्रार केली आहे. लेखा व वित्त विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात ३१ मार्च २०२४ अखेर एक वर्ष झालेल्या सेवकाची पुढील वर्षातील हजेरी लक्षात घेऊन बोनस दिला जाईल असे नमूद केले आहे. पण गेल्यावर्षीच्या परिपत्रकात अशी कोणतीही अट नव्हती. त्यामुळे ३१ मार्च २०२४ ही तारीख वगळून, पूर्वीप्रमाणे केवळ ३१ मार्च अखेर सेवा सेवेत आलेल्या सेवकास बोनस दिला जाईल अशी अट समाविष्ट करावी अशी मागणी युनियनचे अध्यक्ष बजरंग पोखरकर यांनी केली आहे..लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर म्हणाल्या, ‘‘ सर्वसाधारण सभेचा भराव किंवा बोनस कायद्यात ज्या वेळी एकवर्ष सेवा पूर्ण होते, त्यानंतरच ते बोनससाठी पात्र होतात. त्यानंतर १८० दिवस पूर्ण केले तर बोनस दिला जातो. मागच्यावर्षी देखील हाच नियम होता.’’‘‘गेल्यावर्षी मला दिवाळीचा बोनस मिळाला होता. पण ३१ मार्च २०२४ पूर्वी मला एक वर्ष झाले आहे. आणि २०२४-२५ मध्ये १८० दिवसांपेक्षा जास्त काम केले आहे तरीही बोनस दिलेला नाही. मनमानी पद्धतीने नियमांचा अर्थ लावून आम्हाला बोनसपासून वंचित ठेवले जात आहे.’’- एक कनिष्ठ अभियंता, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.