PMC Employees : तारखेच्या वादाने १७०० जणांचा बोनस अडकला; कर्मचाऱ्यांची आयुक्तांकडे तक्रार

PMC Employees Diwali Bonus : पीएमसीच्या १७०० नवीन कर्मचाऱ्यांची दिवाळी बोनस न मिळाल्याने नाराजी; नियमांची अट पूर्ण करूनही वंचित राहिल्याने कामगार संघटनेने आयुक्तांकडे केली तक्रार.
पुणे : पुणे महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचा बोनस जाहीर झाला, पण जवळपास दोन वर्षापूर्वी महापालिकेच्या सेवेत आलेल्या सुमारे १७०० कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळालेला नाही. महापालिकेने टाकलेल्या अटीची पूर्तता करूनही हे कर्मचारी वंचित राहिले आहेत. याविरोधात महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली आहे.

