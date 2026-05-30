Pune Civic Funds: पुणे महापालिकेला समाविष्ट ३२ गावांचा जीएसटी परतावा थकित; १८८६ कोटींअभावी पायाभूत विकास अडखळला

पुणे : पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी महापालिकेकडे निधीची चणचण आहे. तर दुसरीकडे या गावांमधून सरकारकडे जमा होणाऱ्या जीएसटीचा मोबदला महापालिकेला मिळत नाही. राज्य सरकारकडून याचा निर्णय घेतला जात नसल्याने तब्बल १८८६.६९ कोटी रुपयांची महापालिकेला प्रतीक्षा आहे. हा निधी मिळण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेतच, पण महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचाही दबाव वाढणे आवश्यक आहे. .पुणे महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मिळकतकर विभाग, बांधकाम विकास विभाग आणि जीएसटी उत्पन्न हे तीन प्रमुख स्रोत आहेत. महापालिका हद्दीत यापूर्वी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) होता. हा कर रद्द झाल्याने उत्पन्नाचा स्त्रोत ठप्प झाला. त्यावर तोडगा म्हणून केंद्र सरकारने एलबीटीतून किती उत्पन्न मिळते याचा आढावा घेऊन दर महिन्याला तेवढीच रक्कम जीएसटीतून देण्याचे मान्य केले. तेव्हापासून महापालिकेला या जीएसटी अनुदानाचा मोठा हातभार आहे. २०२५-२६ मध्ये महापालिकेला दर महिन्याला २२५ कोटी रुपये इतके जीएसटी अनुदान मिळत होते. त्यात २०२६-२७ मध्ये वाढ करून आता दर महिन्याला २४२.५० कोटी रुपये मिळणार आहेत. वर्षाअखेरपर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत २९१० कोटी रुपये जमा होणार आहेत..महापालिकेला जुन्या हद्दीचा जीएसटी मिळत आहेत, पण पुणे महापालिकेत २०१९ मध्ये ११ गावे समाविष्ट झाली. तर २०२१ मध्ये २३ गावे समाविष्ट झाली आहेत. २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी यातील उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे महापालिकेतून वगळण्यात आली. आता महापालिकेकडून ३२ गावांचा कारभार पाहिला जात आहे. या गावांमध्ये शुद्ध पाणी, चांगले रस्ते, कचरा प्रकल्प, कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी आणि पावसाळी गटारांची व्यवस्था नाही. यासाठी प्रशासनाकडून अर्थसंकल्पात निधी राखीव ठेवला जात असला तरी कामाच्या तुलनेत हा निधी खूप कमी आहे. समाविष्ट गावांच्या कर आकारणीचा मुद्दा अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढीवर मर्यादा येत असताना जीएसटीचा परतावा मिळत नसल्याने महापालिकेची कोंडी झाली आहे..नऊ वर्षांपासून पाठपुरावा२०१७ च्या पूर्वी एलबीटी हा कर होता, त्यातून मिळणाऱ्या दरमहा उत्पन्नावर जीएसटीचा परतावा निश्चित करण्यात आला. याच वर्षी पुणे महापालिकेत ११ गावे समाविष्ट झाली. त्यानंतर महापालिकेने पत्र लिहून या गावांमधील होणाऱ्या व्यवहारांवर जीएसटी आकारला जातो. त्यामुळे तेथील लोकसंख्या व जीएसटीचे व्यवहार यावरून महापालिकेला जीएसटीचा परतावा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली. २०२१ मध्ये पुन्हा २३ गावे महापालिकेत आली. त्यामुळे या गावांमधील जीएसटीचा परतावा द्यावा अशी मागणी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे वारंवार केली आहे. पण अद्याप त्याबाबतचा निर्णय झालेला नाही. महापालिकेने शेवटचे पत्र ऑक्टोबर २०२५ मध्ये नगरविकास विभागाला पाठवले असून, त्यात जुन्या थकबाकीसह १८८६ कोटी रुपये द्यावेत अशी मागणी केली आहे..या गावातून मिळू शकतो मोठा महसूलसमाविष्ट गावांमध्ये वाघोल, मांजरी, नऱ्हे, म्हाळुंगे, बावधन, लोहगाव ही मोठी गावे आहेत. या भागात बांधकामांसह मोठे उद्योग, व्यवसाय आहेत. तेथील व्यवहारांची संख्या आणि लोकसंख्याही जास्त आहे. त्यामुळे या गावांमधून जीएसटीचा परतावा जास्त मिळू शकतो. त्याचा वापर या गावातील विकास कामांसाठी होऊ शकतो..''जीएसटी लागू झाल्यानंतर शहराच्या हद्दीलगतची गावे महापालिकेत आली आहेत. त्यामुळे या गावांमधील होणाऱ्या जीएसटी व्यवहारांची संख्या व लोकसंख्या लक्षात घेऊन पुणे महापालिकेला जीएसटीचा परतावा द्यावा अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरु आहे.''- विजय लांडगे, उपायुक्त, स्थानिक संस्था कर, विभाग.समाविष्ट गावांमधून अपेक्षित जीएसटी परतावावर्ष - अपेक्षित जीएसटी परतावा (कोटी रुपयांमध्ये)२०१७-१८ - ६५.१७२०१८-१९ - १४०.७६२०१९-२० - १५२.०३२०२०-२१ - १६५.१९२०२१-२२ - २७६.९७ (२३ गावांसह)२०२२-२३ - ३३५.००२०२३-२४ - ३६१.८१२०२४-२५ - ३९०.७५.