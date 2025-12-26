Pune: परवानगी नसेल तर सभा महागात पडणार अन्...; पुणे महापालिकेचे रॅली-सभांसाठी कडक नियम लागू

निवडणूक प्रचार सुरू होताच पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनाने सज्जता दाखवली आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान रॅली आणि सभांबाबत महापालिकेने कडक नियम लागू केले आहेत. जर कोणताही उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष पूर्वपरवानगीशिवाय रस्त्यावर, चौकात किंवा मोकळ्या जागेत सभा आयोजित करत असेल तर त्यांच्याकडून परवाना शुल्काच्या दीड पट दंड आकारला जाईल, असे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले आहे..प्रशासनाने प्रचार सभा, कॉर्नर सभा आणि चौक सभांसाठी अधिकृत दर निश्चित केले आहेत. या स्थळांची यादी, दैनंदिन भाडे, सुरक्षा ठेव आणि स्वच्छता शुल्काच्या तपशीलांसह, महानगरपालिकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. उद्यान विभागाने असेही स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही सरकारी बागेत राजकीय झेंडे, बॅनर किंवा पोस्टर्सना परवानगी दिली जाणार नाही..Illegal Moneylending : राहू परिसराला अवैध सावकारीचा विळखा; शेतकऱ्यांच्या जमिनी सावकारांच्या ताब्यात, कारवाईकडे प्रशासनाचा काणाडोळा.विभागाने म्हटले आहे की रस्त्यावर किंवा पदपथावर १०×१० फूट आकाराचा प्लॅटफॉर्म बांधण्यास परवानगी आहे, परंतु जर खड्डा खोदला गेला तर प्रति खड्डा २००० रुपये दंड भरावा लागेल. जर निर्धारित वेळेत दंड भरला नाही तर संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना कायदेशीर कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार असतील, असे उपायुक्त (निवडणूक) प्रसाद काटकर यांनी सांगितले. जर एकाच दिवशी एकाच ठिकाणासाठी अनेक अर्ज प्राप्त झाले तर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम मानला जाईल. .Pune Municipal Election : ‘थांबा अन् वाट पाहा’ची भूमिका; महाआघाडीबाबत ठाकरेंची शिवसेना-मनसे यांचा निर्णय.निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक नजर ठेवली जात आहे. उमेदवारांच्या सोयीसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी, "एक खिडकी योजना" सुरू करण्यात आली आहे. उमेदवारांनी संबंधित प्रादेशिक कार्यालयात अर्ज करावा आणि विहित शुल्क आणि सुरक्षा ठेव जमा करावी. पोलिसांची परवानगी अनिवार्य आहे. मेळाव्यांसाठी वाहतूक पोलिस आणि स्थानिक पोलिसांकडून एनओसी घेणे अनिवार्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.