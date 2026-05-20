Pune fuel saving news : इंधन बचतीसाठी पुणे महापालिकेचा पुढाकार; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मेट्रो, बस व कार पूलिंगचा अधिक वापर करण्याचे निर्देश

पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना इंधन बचतीचा सल्ला दिल्यानंतर पुणे महापालिकेनेही त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर करावा, अशा सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये रेल्वे, मेट्रो, पीएमपीएमएल बस, राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसचा वापर करण्यासह स्थळभेटीवेळी कार पूलिंगला प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे वाढलेल्या पेट्रोलियम दरांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना इंधन बचतीचा आणि इंधनाचा काटकसरीने वापर करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनी आपल्या वाहनांचा ताफा कमी केला होता. पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार महापौर मंजुषा नागपुरे यांनीही महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी आणि नगरसेवकांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाच्या पातळीवरही यासंदर्भात मागील काही दिवसांपासून चर्चा सुरू होती..दरम्यान, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांनी बुधवारी प्रशासनाला वाहनांच्या वापराबाबतचे निर्देश दिले. महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन कामकाजासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिकाधिक वापर करावा, अशा स्पष्ट सूचना नायर यांनी केल्या आहेत. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातील किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल, रेल्वे, पीएमपीएमएल बस यांसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा. तसेच अधिकाऱ्यांनी स्थळभेटीसाठी जाताना कार पूलिंगचा वापर करण्यास प्राधान्य देऊन वाहनांचा वापर कमी करावा, असेही सांगण्यात आले आहे..मंत्रालय, उच्च न्यायालय तसेच इतर ठिकाणी कार्यालयीन कामासाठी प्रवास करताना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी एसटी बस आणि रेल्वेचा वापर करावा. याशिवाय बैठक, प्रशिक्षण किंवा चर्चासत्र प्रत्यक्ष आयोजित करण्याऐवजी ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यावर भर द्यावा, अशाही सूचना अतिरिक्त आयुक्त नायर यांनी दिल्या आहेत.."पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधनाचा काटकसरीने वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर करावा. वाहनांचा अनावश्यक वापर टाळावा, याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत."— प्रजीत नायर, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका.