पुण्यात शाळेची घंटा वाजणार; पालकांची लेखी मंजुरी अत्यावश्यक

पुणे : जगभरात कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनची भीती आहे. परंतु, भारतात जवळपास सर्व व्यवहार पूर्ववत झाल्यानंतरही कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये लक्षणीय घट झालेली पहायला मिळत आहे. राज्यातही कोरोनाच्या रुग्णांचा आकडा मर्यादीत आहे. अशात शाळा कॉलेज कधी सुरू होणार? अशी चर्चा सुरू होती. राज्य सरकारने नुकतीच परीक्षांची घोषणा केली आहे. आता पुण्यात शाळा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Maharashtra: Pune Municipal Corporation (PMC) passes an order to allow reopening of schools for classes 5th to 8th from February 1 following SOP (standard operating procedure) that have been provided by the state government.

— ANI (@ANI) January 22, 2021