Pune Traffic: पुण्यातील ७५ किलोमीटरच्या रस्त्यांवर गतिरोधक बसवणार; वाहतुकीच्या दृष्टीने मोठा निर्णय

PMC to Reinstall 200 Speed Breakers Removed for Pune Grand Tour Cycling Event: पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने शहरातील रस्त्यांवर गतिरोधक बसविले जाणार आहेत.
pune road speed breaker

सकाळ वृत्तसेवा
Pune Latest News: पुणे ग्रँड टूर या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी महापालिकेने शहरातील सुमारे २०० गतिरोधक काढून टाकले होते. आता ही स्पर्धा पार पडल्यानंतर सुमारे ७५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यावर गतिरोधक बसविले जाणार आहेत. त्यासाठी पथ विभागाने नियोजन केले आहे.

police
pune
road accident
Traffic
cycle rally

