Pune Traffic: पुण्यातील ७५ किलोमीटरच्या रस्त्यांवर गतिरोधक बसवणार; वाहतुकीच्या दृष्टीने मोठा निर्णय

पुणे ग्रँड टूर या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी महापालिकेने शहरातील सुमारे २०० गतिरोधक काढून टाकले होते. आता ही स्पर्धा पार पडल्यानंतर सुमारे ७५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यावर गतिरोधक बसविले जाणार आहेत. त्यासाठी पथ विभागाने नियोजन केले आहे. .पुणे शहरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सायकल स्पर्धा होणार असल्याने गेल्या चार महिन्यापासून रस्ते दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यासाठी १४५ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आलेली होती. सायकल स्पर्धेसाठी रस्ते खरडून काढून ते पुन्हा डांबरीकरण करणे, ड्रेनेजचे चेंबर समपातळीत आणणे, हो काम इंडियन रोड काँग्रेसच्या नियमानुसार करण्यात आल्याने वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळाला होता. या स्पर्धेतील सायकलपट्टू ताशी ६० ते ७० किलोमीटर प्रति तास या वेगाने सायकल चालवतात, त्यांचा अपघात होऊ नये, गती कमी होण्यास कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी या रस्त्यांमधील गतिरोधक काढून टाकण्यात आले होते. हे गतिरोधक रुग्णालय, शाळा, शासकीय कार्यालये, गर्दीचे चौक याठिकाणी होते.ही सायकल स्पर्धा बाजीराव रस्ता, टिळक रस्ता, लाल बहादूर शास्त्री रस्ता, कान्होजी आंग्रे पथ, नळ स्टॉप, कर्वे रस्ता, पौड रस्ता, विधी महाविद्यालय रस्ता, भांडारकर रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, गोपाळकृष्ण गोखले रस्ता, जंगली महाराज चौक, पेठांमधील रस्ते, बाणेर, बालेवाडी, औंध आदी भागातून गेली. येथे ज्या ज्या ठिकाणी गतिरोधक होते ते काढून टाकण्यात आले आहेत. सायकल स्पर्धा संपल्यानंतर आता या धोकादायक व गर्दीच्या ठिकाणी वाहनांचा वेग वाढलेला आहे. त्यामुळे पुन्हा गतिरोधक बसावावेत, अशी मागणी पथ विभागाकडे करण्यात आलेली होती.त्यामुळे महापालिकेने या रस्त्यांवर गतिरोधक बसविण्याचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे.नियमानुसार गतिरोधक आवश्यकमहापालिकेतर्फे गतिरोधक बसवताना नियम धाब्यावर बसून डांबर टाकून उंचवटे तयार केले जातात. त्याला गतिरोधकाला व्यवस्थित उतार न दिल्याने दुचाकीस्वारांच्या पाठीला जोरात हजरे बसतात. काही वेळा अपघातही होतात. त्यामुळे शहरात गतिरोधक बसताना नियमानुसार गतिरोधक बसवून त्यावर पांढरे पट्टे मारणे आवश्यक आहे. तसेच शहरात अंध, ज्येष्ठ नागरिक यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी विशेष पद्धतीचे गतिरोधक तयार केले होते. सायकल स्पर्धेनिमित्ताने हे गतिरोधक काढून टाकले होते. तेथे पुन्हा नव्याने गतिरोधक बसविणे आवश्यक आहे..''पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेचा पुण्यातून ७५ किलोमीटरचा मार्ग तयार करण्यात आला होता. या स्पर्धेच्या नियमानुसार रस्त्यातील गतिरोधक काढण्यात आले होते. आता स्पर्धा झाल्याने या रस्त्यांवर पुन्हा गतिरोधक बसविण्यात येतील.''- अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता, पुणे महापालिका.