Ambedkar Memorial Pune: आंबेडकर स्मारकाची जागा ताब्यात द्या; पुणे महापालिका आयुक्तांचा नगरविकास विभागाला प्रस्ताव, सरकार काय भूमिका घेणार?

पुणे : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक स्मारकाच्या विस्तारीकरणासाठी मंगळवार पेठेतील जागा पुन्हा पालिकेच्या ताब्यात द्यावी, असा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी नगरविकास विभागाला पाठविला आहे. त्यामुळे या जागेसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला यश आले असून, राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेणार? याकडे आता लक्ष लागले आहे. .मंगळवार पेठेतील (सर्व्हे क्रमांक ४०५) जागा २००० पासून सांस्कृतिक स्मारकासाठी आरक्षित होती. मात्र, २०१७ च्या सुधारित आराखड्यात फेरफार करून जागा एका खासगी बांधकाम कंपनीला ६० वर्षांच्या कराराने दिली होती. यामुळे स्मारकाच्या विस्तारीकरणात मोठा तांत्रिक पेच निर्माण झाला होता. .याविरोधात आंबेडकरी चळवळीतील संघटनांनी आक्रमक आंदोलने केली. आंदोलकांची तीव्रता लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नागपूरमध्ये तातडीची बैठक घेतली होती..स्मारकाच्या जागेसाठीचा लढा आंबेडकरी चळवळीच्या अस्मितेचा विजय आहे. महापालिका आयुक्तांनी पाठवलेला प्रस्ताव हा आमच्या पाच महिन्यांच्या प्रामाणिक लढ्याचे फळ आहे. पुढील प्रक्रिया लवकर पूर्ण होऊन प्रत्यक्षात स्मारकाच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू होईल. त्यासाठीही आम्ही पाठपुरावा करू.- शैलेंद्र मोरे, समन्वयक, डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक स्मारक समिती