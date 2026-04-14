Pune News: इमारतींच्या पाडकामासाठी कठोर नियम; पुणे महापालिकेकडून कार्यपद्धती निश्चित, काय आहेत जाचक अटी?

पुणे : जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी त्या पाडण्यापूर्वी पाळावयाची कठोर कार्यपद्धती पुणे महापालिकेने प्रथमच निश्चित केली आहे. यामुळे आता नवी इमारत उभारण्यापूर्वी जुनी इमारत पाडताना सोसायट्या आणि विकासकांना विविध विभागांच्या जाचक अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे..शहरात जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव वाढत असल्याने महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी नियमावली जाहीर केली आहे. नव्या नियमांनुसार, पाडकाम करण्यापूर्वी आजूबाजूच्या सोसायट्यांचे अध्यक्ष, सचिव यांचे संपर्क क्रमांक, अग्निशमन दल, पोलिस, महावितरण आणि 'एमएनजीएल'च्या अधिकाऱ्यांची माहिती देणे बंधनकारक आहे. तसेच, महापालिकेच्या कर संकलन आणि पाणीपुरवठा विभागाचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' सादर करावे लागणार आहे. पाडकामामुळे शेजारील इमारतीस धोका असल्यास ती पूर्णतः रिकामी करावी लागेल..आराखडा द्यावा लागणारपाडकाम सुरू करण्यापूर्वी त्याचा आराखडा बांधकाम विभाग, पोलिस आणि अग्निशमन दल यांना देणे बंधनकारक आहे. तसेच, कामाच्या प्रगतीनुसार वेळोवेळी छायाचित्रे महापालिकेला सादर करावी लागतील..मुंबई महापालिका नियमावलीजीर्ण इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून अतिधोकादायक असल्यास पाडण्याची कार्यवाही होते.अतिधोकादायक इमारत पाडण्याआधी रहिवाशांना नोटीस पाठवून कळवले जाते.४५ दिवसांच्या किंवा दिलेल्या मुदतीत रहिवाशांनी घरे रिकामी न केल्यास महापालिकेकडून वीज, पाणी तोडले जाते.अतिधोकादायक इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव विकासकाकडून आल्यास त्यांच्या तात्पुरत्या वास्तव्याची सोय संबंधितांनी करणे बंधनकारक.सदनिका रिकामी करताना रहिवाशांना व्हेकेशन नोटीस दिली जाते.नोटीस दिल्यानंतरही इमारत रिकामी न केल्यास म्हाडाकडून पोलिसांच्या मदतीने सक्तीने इमारत रिकामी केली जाते.रिकामी झालेली इमारत पाडताना अपघात होऊ नये, धुळीमुळे प्रदूषण होऊ नये म्हणून उंच बॅरिकेडिंग बांधून किंवा शेडनेट बांधून पाडकाम केले जाते..अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रेसोसायटीचा सर्वसाधारण सभेचा ठराव, विकसन करारनामा आणि मालकी हक्काचा पुरावा.स्ट्रक्चरल इंजिनिअरचा परवाना, ऑडिट रिपोर्ट आणि परिसराचा नकाशा (स्केच).राडारोडा विल्हेवाटीचा आराखडा आणि टप्पेनिहाय पाडकामाचे नियोजन.