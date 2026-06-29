पुणे

Pune News: कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर महापालिकेचा सावळा गोंधळ! ८४ मीटर रस्त्याच्या हद्दीतच बांधकामाला मंजुरी, प्रत्यक्ष जागा आणि नकाशात फरक

Katraj Kondhwa Road building permission controversy: झोनिंग प्लॅन, भूसंपादन व प्रत्यक्ष मोजणीमध्ये १०-११ मीटरचा फरक; ८४ मीटर रस्त्याच्या हद्दीतच इमारतीला परवानगी देऊन महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
Construction Cleared Inside Proposed 84-Metre Road; PMC Faces Allegations of Irregularities

Construction Cleared Inside Proposed 84-Metre Road; PMC Faces Allegations of Irregularities

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कात्रज : कात्रज-कोंढवा रस्त्यावरील सर्वे क्रमांक २९/१/१ मधील जागेवर ८४ मीटर विकास आराखड्यातील रस्त्याच्या हद्दीतच महापालिकेकडून बांधकामास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेचा सावळा गोंधळ समोर आला असून बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

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