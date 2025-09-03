पुणे

Pune News : कारवाईच्या धसक्याने पाणीमीटर; महिन्यात बसविले ३,६०० मीटर, गुन्हे दाखल नाहीत, मात्र नोटीस बजावण्यास सुरुवात

PMC Action : पुणे महापालिकेने पाण्याच्या मीटरला होणाऱ्या विरोधाला न जुमानता एक महिन्यात ३६०० मीटर बसवले असून, विरोध करणाऱ्यांना नोटीस व समन्स पाठवण्याची कारवाई सुरू केली आहे.
PMC Action
PMC ActionSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत नळजोडाला मीटर बसविण्यास विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाने दिले होते. या आदेशाचा धसका घेत मीटर बसविण्यास होणारा विरोध काही प्रमाणात कमी झाल्याने गेल्या एक महिन्यात तब्बल तीन हजार ६०० मीटर बसविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. मीटर बसविण्यास विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध महापालिकेने गुन्हे नोंदविलेले नाहीत, मात्र पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या माध्यमातून संबंधित नागरिकास नोटीस बजावण्यास सुरुवात झाली आहे.

Loading content, please wait...
Municipal infrastructure issues
Jalna water supply issues
water scarcity issues
Pune water meter installation
Public opposition to water meters

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com