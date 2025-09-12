Pune News: पीएमपी प्रशासनाच्या नियोजनाचा फटका; म्हात्रे पुलाजवळील नवीन बसथांबा ज्येष्ठ, दिव्यांग प्रवाशांसाठी त्रासदायक

कर्वेनगर : पीएमपी प्रशासनाकडून प्रवाशांची होणारी गैरसोय कशी कमी करता येईल, या दृष्टीने प्रयत्न होणे अपेक्षित असते. मात्र, म्हात्रे पुलाजवळ असलेल्या एका मोठ्या मॉलसमोरील पदपथावर नवीन बसथांबा उभारण्यात आला आहे. तोच सध्या प्रवाशांसाठी त्रासदायक ठरत आहे..नियोजनाचा अभाव, पथविभागाची परवानगी न घेता केलेली उभारणी यामुळे प्रशासनाचा कामाप्रति असलेला हलगर्जीपणा पुन्हा उघड झाला आहे. याठिकाणी पदपथ दीड फूट उंच असून त्यावरच बसथांबा उभारल्याने ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि दिव्यांगांना चढताना आणि उतरताना मोठी कसरत करावी लागत आहे..Pune Aundh Todfod: औंध परिसरात धुमाकूळ घालत, दुकानदाराला मारहाण करणाऱ्या अल्पवयीन तरुणांचा | CCTV | Sakal News.यामुळे पाय घसरून पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याशिवाय, पादचारी मार्गच व्यापल्याने नागरिकांना रस्त्यावरून चालावे लागत असून, अपघाताचा धोकाही वाढला आहे. याबाबत पीएमपी अध्यक्ष सतीश गव्हाणे यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही..म्हात्रे पुलाजवळील बसथांबा उभारताना पथविभागाची कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. तसेच परवानगीसाठी लेखी मागणी करण्यात आलेली नाही. पीएमपी अधिकारी अनेक वेळा सकारात्मक प्रतिसाद देत नाहीत.- भास्कर हांडे, उपअभियंता, पथविभाग.म्हात्रे पुलाजवळ असलेल्या एका मोठ्या मॉलसमोरील पदपथावर पीएमपी प्रशासनाने नवीन बसथांबा उभारला आहे. यामुळे म्हात्रे पुलाकडे जाण्यासाठीचा पादचारीरस्ता बंद झाला आहे. पदपथावरून उतरून काही अंतर चालून पुन्हा त्यावर यावे लागते. याची उंची जास्त असल्याने दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना अडचणीचे ठरत आहे. यावर लवकरात लवकर योग्य उपाययोजना करावी.- आनंद पासरवार, स्थानिक नागरिक.Digital Arrest : नाशिकमध्ये 'डिजिटल अरेस्ट'चा मोठा घोटाळा; डॉक्टर आणि गृहिणीला दीड कोटींचा गंडा.बसथांबावर कोणत्या बसेस येतात आणि जातात याची माहिती देणारा फलक किंवा मार्गदर्शक नकाशाही लावण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम अवस्था आहे. हा बसथांबा बस पकडण्यासाठी नाही, तर नागरिकांची थट्टा करण्यासाठीच उभारला आहे.- वैभव दिघे, स्थानिक नागरिक शहरातील शंभराहून अधिक बसथांबे पथविभागाची परवानगी न घेताच उभारण्यात आले आहेत. संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून दंड वसूल करावा. हे थांबे प्रवाशांच्या सोयीसाठी आवश्यक आहे. अशाप्रकारे चुकीची उभारणी नागरिकांना मान्य नाही. तातडीने कारवाई करून योग्य ठिकाणी बसथांबा उभारावा,- हेमंत सभुंस, सजग नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.