Pune News: पीएमपी प्रशासनाच्या नियोजनाचा फटका; म्हात्रे पुलाजवळील नवीन बसथांबा ज्येष्ठ, दिव्यांग प्रवाशांसाठी त्रासदायक

Bus Stand Construction:पीएमपी प्रशासनाच्या नियोजनाच्या अभावामुळे म्हात्रे पुलाजवळील नवीन बसथांबा ज्येष्ठ आणि दिव्यांग प्रवाशांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. पदपथावर उभारलेला बसथांबा चढणे आणि उतरणे अशक्य होत आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कर्वेनगर : पीएमपी प्रशासनाकडून प्रवाशांची होणारी गैरसोय कशी कमी करता येईल, या दृष्टीने प्रयत्न होणे अपेक्षित असते. मात्र, म्हात्रे पुलाजवळ असलेल्या एका मोठ्या मॉलसमोरील पदपथावर नवीन बसथांबा उभारण्यात आला आहे. तोच सध्या प्रवाशांसाठी त्रासदायक ठरत आहे.

