PMP Bus : ‘पीएमपी’चा अनोखा उपक्रम; सेलिब्रेशन ऑन व्हील, वाढदिवसासाठी बस उपलब्ध

- प्रसाद कानडेपुणे - वाढदिवस, नव्या वर्षाचे स्वागत एवढेच काय घरात साजरे केले जाणारे छोटे कार्यक्रमदेखील आता आपल्याला ‘फिरत्या चाकांवर अन् खुल्या आभाळाखाली’ साजरे करता येणार आहेत. पीएमपी प्रशासन स्वतः प्रथमच सीएनजी बसचे रूपांतर ‘ओपन डेक’ (खुले छत) असलेल्या बसमध्ये करीत आहे..स्वारगेट येथील मुख्यालयात याच्या कामाला सुरुवातदेखील झाली आहे. ही बस भाडेतत्त्वावर उपलब्ध असेल. ही बस पुणे शहर व जिल्ह्यातील पर्यटनाच्या ठिकाणी जाईल, तिथे प्रवाशांना बसच्या डेकवर आपले आनंदाचे क्षण साजरे करता येणार आहे. पीएमपी प्रशासन उत्पन्न वाढीसाठी विविध पातळींवर काम करीत आहे..प्रिय व्यक्तीसमवेतचे आनंदाचे क्षण आवडत्या पर्यटनस्थळी साजरे करणे म्हणजे आनंदाचा सोहळा असतो. हा सोहळा आता प्रवाशांना साजरा करता येणार आहे. महिनाभरात सेवा उपलब्ध होईल.- पंकज देवरे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपी.अशी असेल सुविधापीएमपीची बस प्रतितास व दिवसासाठी भाडेतत्त्वावर उपलब्ध होईलबसचे तासाचे दर ५ हजार रुपयेदिवसाचे दर अद्याप ठरलेले नाही.दिवसभरासाठी बस उपलब्ध केल्यावर जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळी ती घेऊन जाता येईलयात धरण क्षेत्र, दुर्ग, किल्ले तसेच अन्य एखाद्या ठिकाणी ही बस जाऊ शकते.पर्यावरणाला बाधा निर्माण होणार नाही, अशाच ठिकाणी या बसची सेवा असेल. आनंदाचे क्षण ठरतील आठवणींचे सोबतीपर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी बसची आगळीवेगळी रचनाखालच्या भागात सिटची व्यवस्था.वरचा भाग मोकळा असेल.यासाठी मोफत वायफाय सेवा, ध्वनी यंत्रणा उपलब्ध..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.