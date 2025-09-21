पुणे

PMP Bus: नवरात्रोत्सवात देवींच्या शक्तिस्थळांना भेट देण्यासाठी पीएमपीची विशेष बससेवा सुरू

Pune Transport: नवरात्रोत्सवानिमित्त पुणे व परिसरातील देवी मंदिरांना दर्शनासाठी पीएमपीतर्फे विशेष बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. दोन स्वतंत्र मार्गांवरून या बस धावणार आहेत.
PMP Bus

PMP Bus

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : नवरात्रोत्सवानिमित्त शहरातील आणि जिल्ह्यातील देवींच्या शक्तिस्थळांचे दर्शन घेण्यासाठी ‘पीएमपी’ने मंगळवारपासून (ता. २३) दोन मार्गांवर विशेष बससेवा सुरू केली आहे, असे परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पंकज देवरे यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
pune
temple
Trasport
PMP Bus
Navratri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com