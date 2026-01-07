PMP Bus : पीएमपीचे आता चालकांना शिस्तीचे ‘धडे’! प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी नवीन नियमावली; थेट कारवाईचे संकेत

पुणे - पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरासह ग्रामीण भागात प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी पीएमपी प्रशासनाने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या काही दिवसांत पीएमपीमधील भाडेतत्वावरील बसच्या अपघातांमध्ये वाढ झाल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. याशिवाय पीएमपीची प्रतिमा देखील मलिन झाली आहे. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण रोखण्यासाठी पीएमपी प्रशासनाने चालकांसाठी नवीन नियमावली लागू केली आहे. पीएमपी प्रशासनाने बस चालकांसाठी नवीन नियमावली लागू करताना चालकांना विविध स्तरावर खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत काही उपाययोजना सुचविल्या आहेत..नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाईप्रवाशांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या निष्काळजी चालकांना पाठीशी घातले जाणार नाही. जर एखादा चालक वाहतुकीच्या नियमांचे पालन न करता बस चालविताना आढळला, तर संबंधित कर्मचाऱ्यावर कडक कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. हे निर्देश महामंडळाचे चालक आणि सर्व ठेकेदारांच्या चालकांनाही लागू करण्यात आले आहेत.अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. भाडेतत्वावरील बस चालकांना शिस्त लावणे आवश्यक झाले आहे. सर्व आगार व्यवस्थापकांना प्रत्येक आठवड्याला चालकांचे प्रबोधन करण्याचे आदेश दिले आहेत. चालक निष्काळजीपणे बस चालविताना आढळला, तर त्याच्यासह ठेकेदारावर कडक कारवाई केली जाईल.- पंकज देवरे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल, पुणे.या आहेत उपाययोजना...दर आठवड्याला आगारस्तरावर दोन्ही शिफ्टमधील चालकांसाठी ‘गेटमिटिंग’ घेऊन त्यांना सुरक्षित प्रवासाबाबत मार्गदर्शन करणेबसस्थानक, भाजी मंडई, सिग्नल, चौक आणि पादचारी मार्गांजवळ बसच्या वेगावर नियंत्रण ठेवणे अनिवार्यपीएमपी बस ताशी ६० किलोमीटरपेक्षा अधिक वेगाने धावण्यास बंदीवाहतूक कोंडी आणि अपघात टाळण्यासाठी चालकांनी बस रस्त्याच्या डाव्या बाजूच्या लेनमध्येच चालविण्याच्या सूचनाबीआरटी मार्गातील पंक्चर चौक आणि उड्डाण पुलाजवळील सेवा रस्त्यावर बस चालविताना घ्यावी लागणार खबरदारीबस बंदचे प्रमाण (डिसेंबर)४५९ - पीएमपी९०७ - भाडेतत्त्वावरील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.