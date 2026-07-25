PMPML bus depot land : पीएमपी डेपोसाठी महापालिकेकडे २४ जागांची मागणी; ३० दिवसांत प्रशासन अहवाल देणार

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) ताफ्यात पुढील काळात सुमारे दोन हजार नव्या बसची भर पडणार आहे. पण या बस लावण्यासाठी डेपोच उपलब्ध नाहीत. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात (डीपी) पीएमपीसाठी राखीव असलेल्या ३२ जागांपैकी २४ जागा तातडीने ताब्यात देण्याची मागणी पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महेश आव्हाड यांनी केली आहे. त्यावर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी यासंदर्भातील अहवाल ३० दिवसांत सादर करण्याचे प्रशासनाला आदेश दिले आहेत. .सध्या पीएमपीच्या ताफ्यात सुमारे १,९०० बस आहेत. मात्र डेपोमध्ये पुरेशी जागा नसल्याने त्यापैकी अनेक बस रस्त्याच्या कडेला उभ्या कराव्या लागतात. परिणामी बसची नियमित देखभाल, दुरुस्ती आणि सुरक्षित पार्किंग यावर मोठा परिणाम होत आहे. आगामी काळात आणखी सुमारे दोन हजार नवीन बस ताफ्यात दाखल होणार असल्याने त्या उभ्या करायच्या कुठे, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नवीन डेपो उभारण्यासाठी विकास आराखड्यातील आरक्षित जागा तातडीने पीएमपीच्या ताब्यात देण्याची मागणी महामंडळाने केली आहे..विशेष सभेत सादरीकरण करताना महेश आव्हाड यांनी महापालिकेच्या विकास आराखड्यात पीएमपीसाठी सुमारे ९० एकर क्षेत्राच्या ३२ जागा आरक्षित असल्याची माहिती दिली. त्यापैकी २४ जागांची तातडीची गरज असून, बहुतांश जागा खासगी मालकीच्या असल्याने त्यांचे संपादन महापालिकेने करून त्या पीएमपीकडे हस्तांतरित कराव्यात किंवा त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली..यावेळी माजी सभागृहनेते धीरज घाटे यांनी पीएमपीसाठी आरक्षित जागांची सद्यःस्थिती आणि त्यांचा वापर याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी डीपीतील जागा संपादित करण्याचा अधिकार महापालिकेकडेच असल्याचे स्पष्ट करत प्रशासनाने सर्व आरक्षित जागांचा सविस्तर अहवाल तयार करावा आणि त्यानंतर पीएमपी व महापालिकेची संयुक्त बैठक घेऊन पुढील निर्णय घ्यावा, अशी सूचना केली. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी ३० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.