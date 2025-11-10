PMPML News : नव्या बसमुळे ‘पीएमपी’ला १३ आगारांची गरज, विस्तार योजनेसाठी नीती आयोगाकडे प्रस्ताव; १२२ एकर जागेची आवश्यकता

पुणे : आगामी काही महिन्यांत ‘पीएमपी’च्या ताफ्यात आणखी दोन हजार नवीन बस दाखल होणार आहेत. त्यानंतर ताफ्यातील एकूण बसची संख्या सुमारे चार हजार होणार आहे. त्यामुळे अस्तित्वातील १७ आगारांची संख्या अपुरी पडणार आहे. हे लक्षात घेत प्रशासनाला आणखी नवीन १३ आगारांची गरज भासणार आहे. यासाठी १२२ एकर जागेची आवश्यकता असून त्यासंदर्भातला प्रस्ताव नीती आयोगाकडे सादर करण्यात आला आहे..‘पुणे ग्रोथ हब’अंतर्गत नुकतीच नीती आयोगाच्या सदस्यांची पुण्यातील १८ विभागांच्या प्रमुखांसोबत बैठक झाली. यावेळी ‘पीएमपी’ प्रशासनाने नीती आयोग सदस्यांसमोर केलेल्या सादरीकरणात विस्तारीकरणासाठी १२२ एकर जागेची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. यासाठी सरकारी आरक्षित जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही केली आहे. पुण्याच्या विकासात ‘पीएमपी’चा सहभाग महत्त्वाचा आहे.पुण्याची सार्वजनिक वाहतूक कार्यक्षम होण्यासाठी ‘पीएमपी’ सक्षम होणे आवश्यक आहे..Crime News : महाराष्ट्र हादरला ! काँग्रेस नेत्याकडून पत्नीला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, बेडरुममध्ये नेऊन अंगावर पेट्रोल ओतले अन्....दोन्ही महापालिकांनी निधी वाढविण्याची मागणी‘पीएमपी’ची वर्षाला सुमारे ८०० ते ८५० कोटींची आर्थिक तूट आहे. ती भरून काढण्यासाठी दर महिन्याला अनुक्रमे पुणे महापालिका ३७ कोटी आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका २० कोटी रुपये ‘पीएमपी’ प्रशासनाला संचलन तुटीच्या बदल्यात देते. मात्र, ही रक्कम अपुरी पडत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. नीती आयोगाच्या सदस्यांसमवेत चर्चा करताना ‘पीएमपी’ अध्यक्षांनी पुणे महापालिकेने ५० कोटी व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ३० कोटी रुपये दर महिना द्यावे, अशी मागणी केली आहे..बसची संख्या वाढणार असल्याने १३ नवीन आगार सुरू करावे लागणार आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागेची आवश्यकता आहे. त्यानुसार जागेची मागणी केली असून त्या संदर्भातले सादरीकरण नीती आयोगाच्या सदस्यांसमोर केले आहे.- पंकज देवरे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.