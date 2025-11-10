पुणे

PMPML News : नव्या बसमुळे ‘पीएमपी’ला १३ आगारांची गरज, विस्तार योजनेसाठी नीती आयोगाकडे प्रस्ताव; १२२ एकर जागेची आवश्यकता

PMPML Seeks Land for Expansion : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (PMP) ताफ्यात दोन हजार नवीन बस दाखल होणार असल्याने, त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त १३ आगारांसाठी (डेपो) १२२ एकर जागेचा प्रस्ताव प्रशासनाने 'पुणे ग्रोथ हब' अंतर्गत नीती आयोगाकडे सादर केला आहे.
पुणे : आगामी काही महिन्यांत ‘पीएमपी’च्या ताफ्यात आणखी दोन हजार नवीन बस दाखल होणार आहेत. त्यानंतर ताफ्यातील एकूण बसची संख्या सुमारे चार हजार होणार आहे. त्यामुळे अस्तित्वातील १७ आगारांची संख्या अपुरी पडणार आहे. हे लक्षात घेत प्रशासनाला आणखी नवीन १३ आगारांची गरज भासणार आहे. यासाठी १२२ एकर जागेची आवश्यकता असून त्यासंदर्भातला प्रस्ताव नीती आयोगाकडे सादर करण्यात आला आहे.

